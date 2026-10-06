Hưng Yên: Khởi tố, bắt tạm giam người nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo

Theo kết quả xác minh, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Văn Dương (SN 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Tự Tân, tỉnh Hưng Yên) về việc Đỗ Thị Hiền nhận làm các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 7/2026, Đỗ Thị Hiền đưa ra thông tin gian dối về việc có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó nhận và chiếm đoạt của ông Phạm Văn Dương số tiền 270 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hiền sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền để phục vụ công tác điều tra.

Để phục vụ điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.