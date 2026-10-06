Đường đi ít ngờ tới của 10.000 tấn thịt heo được vỗ béo bằng 'chất cấm'

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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý triệt để các mắc xích, các đối tượng có liên quan đến đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam. Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 9 đối tượng về các tội danh khác nhau.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 9 bị can về 4 tội danh.

Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, gồm: Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985), Nguyễn Thị Anh (SN 1985), Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo (SN 1989), Đồng Thị Bẩy (SN 1979), Nguyễn Thanh Tín (SN 1981), Nguyễn Văn Huy (SN 1975 và Phạm Văn Hùng (SN 1976, cùng ngụ TP Đồng Nai).

Đối tượng Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, ngụ xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đối tượng Võ Quốc Sơn (SN 1989, ngụ TP Đồng Nai), là kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thuỷ sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ sản TP Đồng Nai, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố thêm tội “Đưa hối lộ”.

Công an TPHCM xác định, đây là đường dây làm ăn phi pháp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh thành. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để tập trung điều tra, theo dõi, đến nay triệt phá những mắc xích quan trọng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Chuyên án bắt nguồn từ việc tháng 7/2026 khi Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phục kích, kiểm tra 3 xe tải đang quá trình chở hàng hoá lưu thông trên đường.

Cơ quan chức năng phát hiện 3 xe vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó có 80 con heo thịt dương tính thêm với vi rút dịch tả heo Châu Phi.

Chủ của các lô hàng này là Nguyễn Văn Hiệu (ảnh trái) và Phạm Văn Hùng (ảnh phải).

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại phường Trị An, phường Dầu Giây, xã Hưng Thịnh, xã Bàu Hàm... của TP Đồng Nai.

Công an phát hiện tại các nơi này đang nuôi nhốt 3.909 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với chất cấm Sabultamol.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu huỷ số heo "vỗ béo" bằng chất cấm và tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an xác định, nguồn cung cấp chất cấm Salbutamol cho chủ các trang trại nuôi heo là đối tượng Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, quê Vĩnh Long). Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám có tác dụng làm heo đẹp hơn, thịt heo săn chắc, tạo nạc nhiều hơn được lấy từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg.

Các chủ trang trại sẽ phối trộn theo tỷ lệ 100 gram chất tạo nạc (Salbutamol) với 300kg cám, sử dụng một lần cho 100 con heo ăn. Trung bình, mỗi đợt nuôi heo vỗ 100 con heo sẽ sử dụng hết khoảng 3kg chất tạo nạc.

Các chủ trang trại mua heo hơi trung bình 100 kg - 110 kg để "vỗ béo"bằng chất tạo nạc Salbutamol trong 30 ngày, đến khoảng 130 - 140 kg thì xuất chuồng. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sẽ ngưng sử dụng chất Salbutamol khoảng 10 ngày trước khi xuất bán đến các lò mổ để giết thịt và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc cho uống thuốc điện giải Bio, mục đích khi lực lượng chức năng xét nghiệm heo sẽ âm tính với chất cấm.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định, Võ Quốc Sơn (kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thuỷ sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ sản TP Đồng Nai) có hành vi "nhận hối lộ" tiếp tay cho các đối tượng làm ăn phạm pháp.

Theo thông tin từ công an, đường dây này mỗi ngày đưa hàng trăm tấn thịt heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ ở chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị… điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp… ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.