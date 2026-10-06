Chuyện về đội chữa cháy tình nguyện Hai Nùng ở Đồng Tháp

Từ bảo vệ gia đình đến giúp xóm giềng

Ông Hai Nùng, sinh năm 1972, là hộ kinh doanh nhỏ ở xã Tân Thạnh. Ban đầu, ông chỉ mua thiết bị chữa cháy để phòng sự cố trong gia đình. Nhưng càng tìm hiểu, ông nhận thấy những phương tiện này có thể hỗ trợ bà con khi xảy ra hỏa hoạn.

“Cháy xảy ra thì hậu quả rất lớn, nếu không phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời thì tài sản có thể mất hết, thậm chí đe dọa tính mạng. Ban đầu, tôi tìm hiểu trên mạng rồi mua một số thiết bị để phòng khi gia đình có sự cố. Sau đó, thấy những phương tiện này có thể hỗ trợ bà con khi xảy ra cháy nên tôi tiếp tục đầu tư”, ông Hai Nùng chia sẻ.

Theo ông, thiết bị chữa cháy phải được chuẩn bị đồng bộ, bởi chỉ cần thiếu một bộ phận hoặc phương tiện không bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả dập lửa.

Vòi chữa cháy được đầu tư loại chất lượng cao.

“Lúc đầu tôi mua từng món, chủ yếu là những máy đã qua sử dụng. Dần dần, càng sử dụng càng thấy cần thiết nên tôi tìm hiểu thêm, đầu tư từng loại một. Đến nay, cơ bản tôi đã có đủ thiết bị để khi xảy ra cháy có thể đưa ra hỗ trợ ngay”, ông nói.

Đến nay, ông đã đầu tư 4 máy bơm công suất lớn, khả năng giải phóng tới 1.200 lít nước/phút; 5 máy bơm công suất nhỏ; 34 vòi chữa cháy chịu áp lực cao cùng hơn chục lăng phun nước và họng tiếp nước chuyên dụng; tổng số tiền đầu tư gần 1,5 tỷ đồng.

Có thiết bị ông phải đặt hàng nhiều tháng mới nhận được, sau đó trực tiếp lên TP Hồ Chí Minh lấy hàng. Ông cũng thường xuyên vận hành, bảo dưỡng để máy móc luôn trong tình trạng sẵn sàng.

Mỗi khi trong xóm có nhà xảy ra cháy, ông lập tức đưa phương tiện đến hỗ trợ. Trong 5 năm qua, các thiết bị của ông đã tham gia dập 22 vụ hỏa hoạn.

Ông Hai Nùng giới thiệu các trang thiết bị chữa cháy tự mua sắm.

Một trong những vụ cháy được người dân nhắc đến là vụ cháy nhà bà Nguyễn Thị Bi vào tháng 3 vừa qua. Thời điểm xảy ra cháy, gia đình không có người ở nhà để xử lý ban đầu. Nhờ máy bơm của ông Hai Nùng đưa đến kịp thời, đám cháy được khống chế, hạn chế thiệt hại và không lan sang các hộ dân lân cận.

Bà Bi kể, khi phát hiện nhà cháy, các con đều đi hái xoài, cửa nhà đóng kín nên gia đình không thể xử lý.

“Hôm đó, tôi đang ở ngoài sân thì con dâu chạy ra báo cháy nhà. Các con tôi đều đi hái xoài, cửa nhà lại đóng nên không ai ở bên trong. Tôi cũng không biết phải xử lý thế nào. May nhờ máy của chú Nùng đưa đến chữa cháy kịp thời nên khu vực phía sau và hai bên căn nhà còn giữ được, không để lửa lan sang nhà hàng xóm. Gia đình tôi rất cảm ơn chú Hai Nùng”, bà Bi xúc động nói.

Ông Nguyễn Phước Triều, ngụ tại địa phương, cho rằng việc làm của ông Hai Nùng không chỉ giúp hạn chế thiệt hại mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ đó, nhiều người dân cũng tự nguyện tham gia hỗ trợ chữa cháy. “Người có sức góp sức, người có phương tiện thì đưa phương tiện đến. Dần dần hình thành tinh thần cùng nhau phòng cháy, chữa cháy”, ông Triều chia sẻ.

Lan tỏa thành Đội chữa cháy tình nguyện

Một trong những vụ cháy có sự tham gia hỗ trợ của ông Hai Nùng và người dân là vụ cháy tại Công ty may An Long, xã An Long, xảy ra sáng 22/7. Khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực nhà xưởng. Dù công ty đã huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, việc khống chế ngọn lửa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương và hai xã lân cận triển khai chữa cháy. Hay tin, ông Hai Nùng cùng người dân nhanh chóng vận chuyển các thiết bị sẵn có đến hỗ trợ lực lượng chức năng. Đám cháy sau đó được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Từ tinh thần tự nguyện và trách nhiệm với cộng đồng của ông, ngày 14/8, UBND xã Tân Thạnh ra mắt Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng với 22 thành viên.

Ông Hai Nùng mua sắm 4 máy bơm chữa cháy chuyên dụng hoàn toàn mới.

Trung tá Võ Minh Ni, Phó trưởng Công an xã Tân Thạnh cho biết, tên gọi của Đội là sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông Hai Nùng, đồng thời tạo sức lan tỏa trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

“Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng là sự ghi nhận, biểu dương tinh thần tự nguyện của ông, đồng thời tạo cảm hứng để người dân cùng tham gia phong trào PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại địa phương. Ông Hai Nùng đã đầu tư nhiều trang thiết bị khá hiện đại, cơ bản phù hợp với địa hình, đường sá và điều kiện thực tế của xã Tân Thạnh”, Trung tá Võ Minh Ni nói.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay cho các thành viên.

Các thành viên Đội được UBND xã Tân Thạnh hỗ trợ đồng phục, nón bảo hộ và giày. Công an xã thường xuyên hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận hành máy bơm, tháo lắp lăng, vòi chữa cháy và thực hành xử lý các tình huống cháy khẩn cấp tại khu dân cư.

Với phương châm “4 tại chỗ”, Đội trở thành lực lượng hỗ trợ PCCC, cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở.

Trung tá Võ Minh Ni đánh giá, việc một người dân tự nguyện bỏ ra số tiền lớn đầu tư, duy trì phương tiện, góp phần giữ gìn bình yên cho xóm làng là việc làm đáng trân trọng. Mô hình cần được duy trì, nhân rộng để nâng cao khả năng ứng phó với sự cố cháy nổ ngay từ cơ sở.