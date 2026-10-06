Vụ mất Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Nghi phạm là người quen, đột nhập nhà lúc rạng sáng

Liên quan vụ mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, ngày 6/10, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) là người thực hiện vụ trộm. Đáng chú ý, Công là người quen của chủ nhà và lợi dụng lúc vợ chồng gia chủ đang ngủ để đột nhập từ ban công.

Cơ quan công an làm việc với nghi phạm lấy chiếc đồng hồ. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Làm việc với cơ quan công an, Công khai nhận hành vi lấy chiếc đồng hồ. Từ lời khai của nghi phạm, lực lượng chức năng xác định nơi cất giấu và thu hồi nguyên vẹn tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Công có quen biết với chủ nhà và từng đến nhà người này để làm nhiều công việc. Trong thời gian qua lại, Công biết phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 3h45 ngày 3/10, lợi dụng lúc vợ chồng chủ nhà đang ngủ, Công đột nhập từ ban công vào bên trong nhà. Sau đó, đối tượng lấy chiếc đồng hồ Rolex rồi rời đi, với mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận trình báo của người dân về việc mất chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng đã được thu hồi. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, truy xét những người có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định Công là người thực hiện vụ trộm. Làm việc với cơ quan công an, Công khai nhận hành vi lấy chiếc đồng hồ.

Công an phường Ea Kao đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.