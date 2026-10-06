Kiểm soát nguồn hàng từ cơ sở

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra hàng hóa tại điểm kinh doanh trước cổng trường học.

Chủ động từ khâu nhập hàng

Bước vào năm học mới, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ ăn, nước uống tại các trường học tăng cao. Đây cũng là thời điểm lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh phục vụ học sinh, chú trọng nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác và hạn sử dụng.

Tại các xã Hùng An, Bắc Quang, Tân Quang và Đồng Yên, Đội Quản lý thị trường số 8 tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra, giám sát 17 hộ kinh doanh khu vực cổng trường học và các cơ sở phục vụ lễ hội. Qua đó, phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 7 triệu đồng; buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá 5,8 triệu đồng, trong đó có 430 gói thực phẩm không rõ nguồn gốc, chủ yếu là mì khô, cơm cháy, bỏng ngô và bánh mì.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng hướng dẫn người kinh doanh lựa chọn, bảo quản thực phẩm, kiểm tra thông tin hàng hóa trước khi đưa đến người tiêu dùng. Chị Phạm Thị Nhung, thôn An Tiến, xã Hùng An, có con học tại trường Tiểu học Hùng An, cho biết: “Phụ huynh chúng tôi thường mua đồ ăn, bánh kẹo, nước uống cho con nên cũng quan tâm đến nguồn gốc, hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm. Lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra tại các điểm bán hàng, nhất là khu vực gần trường học, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi lựa chọn thực phẩm cho con”.

Tại chợ Bát Đại Sơn, xã Cán Tỷ, việc kiểm soát nguồn hàng được Công an xã lồng ghép trong tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự. Các hộ kinh doanh được nhắc nhở kiểm tra hàng hóa ngay từ khi nhập, nắm rõ nguồn cung và những thông tin cơ bản trên sản phẩm, qua đó hạn chế hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn.

Đối với các cơ sở kinh doanh quy mô lớn hơn, yêu cầu về nguồn hàng được cụ thể hóa bằng hóa đơn, chứng từ và hồ sơ sản phẩm. Chị Nguyễn Thúy Hồng, Quản lý hệ thống cửa hàng HT Hà Giang, cho biết: “Để tránh hàng giả, hàng nhái vào hệ thống, chúng tôi lựa chọn các nhà phân phối lớn, yêu cầu đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm, hóa đơn đầu vào, chứng từ và hợp đồng mua bán. Kiểm soát chặt từ khâu nhập hàng giúp cửa hàng bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và giữ uy tín với người tiêu dùng”.

Tăng cường quản lý, hướng dẫn

Theo báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thực hiện 617 cuộc kiểm tra, xử lý 535 vụ vi phạm hành chính với 549 hành vi; trong đó có 274 vụ liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, thu nộp ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng với kiểm tra, lực lượng thực hiện 4.719 lượt tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh, chợ, trung tâm; 1.299 cơ sở ký cam kết chấp hành quy định trong kinh doanh.

Đồng chí Lê Mạnh Thao, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết: Thời gian tới, lực lượng tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ đầu mối, kho hàng hóa. Trọng tâm là các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, phân bón, vật tư nông nghiệp, rượu, bia và những mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến, nhất là các website bán hàng và mạng xã hội như Facebook, TikTok có dấu hiệu kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Việc kiểm tra gắn với tuyên truyền, hướng dẫn giúp các cơ sở nâng cao trách nhiệm trong lựa chọn nguồn hàng, kiểm tra thông tin sản phẩm và lưu giữ hóa đơn, chứng từ. Qua đó, công tác kiểm soát được thực hiện ngay từ khâu nhập hàng, góp phần hạn chế hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.