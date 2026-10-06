Nhiều lần đấu giá bất thành, ngân hàng hạ giá gần một nửa tài sản bảo đảm liên quan bà Trương Mỹ Lan

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo về việc VietinBank Chi nhánh Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP Lavifood để thu hồi nợ.

Tài sản được đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất cùng toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị thuộc dự án Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh.

Vị trí tại thửa đất số 363, tờ bản đồ số 60, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (nay là xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh), diện tích 142.914,5m2. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 28/2/2067 và được miễn tiền thuê đất cho đến năm 2032.

Nhà máy Tanifood Tây Ninh của Công ty CP Lavifood

Đây là các tài sản bảo đảm cho khoản vay của Lavifood tại VietinBank chi nhánh Tây Ninh phát sinh vào năm 2018. Hiện chưa rõ khoản vay vốn trị giá bao nhiêu, tuy nhiên giá khởi điểm của các tài sản nêu trên lần này là hơn 700 tỷ đồng.

Trong đó, quyền sử dụng đất và công trình trên đất có giá khởi điểm 399 tỷ đồng, bao gồm quyền sử dụng đất trị giá 236 tỷ đồng và công trình xây dựng trên đất trị giá 164 tỷ đồng; còn hệ thống dây chuyền, máy móc và thiết bị của nhà máy có giá khởi điểm 303 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 35 tỷ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm. Giá khởi điểm chưa bao gồm VAT cùng các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản; các khoản này do người trúng đấu giá chịu theo quy định.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm trong lần đấu giá này thấp hơn khoảng 513 tỷ đồng so với mức hơn 1.216 tỷ đồng được đưa ra trong lần rao bán đầu tiên hồi tháng 5/2026.

Tanifood từng là một dự án chế biến nông sản quy mô lớn tại Tây Ninh. Nhà máy được khánh thành năm 2019, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 15 ha và có công suất thiết kế lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm.

Theo thông tin được công bố trong hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại cổ phần tại Lavifood và sau đó giao cho bà Trương Huệ Vân – cháu gái bà Lan – quản lý thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên 31% cổ phần tại doanh nghiệp.

Hội đồng xét xử xác định Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, do đó tài sản của doanh nghiệp được đưa vào quá trình xử lý để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo phương án xử lý, VietinBank phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để xử lý tài sản, trước hết nhằm thu hồi khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản. Phần giá trị còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng sẽ được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.