Thượng tá Công an bơi 40m, cùng người dân cứu một phụ nữ trên sông Hương

Theo tin từ Bộ Công an, khoảng 8h ngày 2/10, trong lúc làm nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thủy nội địa, đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế, nghe tiếng một phụ nữ hoảng hốt tri hô có người gặp nạn dưới sông, tại khu vực bến Bùi Thị Xuân.

Ngay khi phát hiện sự việc, Thượng tá Lê Diệt nhanh chóng chạy đến hiện trường, đồng thời hô hoán và huy động người dân hỗ trợ cứu người. Thời điểm này, nạn nhân đã chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40 m.

Trước tình huống khẩn cấp, Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn vào bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Sau đó, một số cán bộ đang có mặt gần hiện trường được huy động hỗ trợ, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, TP Huế).

Hành động nhanh chóng, không ngại nguy hiểm của Thượng tá Lê Diệt cùng người dân đã góp phần kịp thời cứu nạn nhân trong tình huống nguy cấp.

Sự việc cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng chức năng và người dân trong việc hỗ trợ, ứng cứu người gặp nạn.