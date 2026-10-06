Xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh gây ra vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai

Bị cáo Nguyễn Nguyễn Đức Anh tại phiên toà xét xử, sáng 6/10.

Theo quan sát của phóng viên, bị cáo Nguyễn Nguyễn Đức Anh đã được đưa tới phiên tòa lúc 7 giờ 30 phút. Trước đó, người thân nạn nhân đã có mặt tại phiên tòa từ sớm, đầu đeo khăn tang. Đại diện luật sư bảo vệ cho các bị hại, người nhà nạn nhân cũng đã có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Nguyễn Đức Anh tìm cách đột nhập vào nhà chị nhưng không vào được do cửa khóa.

Nguyễn Đức Anh sau đó sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề và đột nhập vào bên trong. Tại đây, Nguyễn Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. Khi chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. làm Nguyễn Đức Anh bị thương.

Nguyễn Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra đường phía trước nhà, dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng; tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Cũng theo cáo trạng, sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên trong gia đình. Chị H.T.M., vợ anh Q., tử vong; cháu N.N.H., sinh năm 2025, tử vong tại hiện trường. Cháu N.T.H., sinh năm 2015, bị thương đặc biệt nghiêm trọng và sau đó tử vong.

Lực lượng Công an Thành phố Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Nguyễn Đức Anh tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Ba người tử vong, trong đó có hai trẻ nhỏ; người còn lại mang thương tích nặng. Những hậu quả được ghi nhận trong hồ sơ cho thấy mất mát đặc biệt lớn đối với gia đình bị hại. Vụ án đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và đời sống người dân trên địa bàn.

Toà án nhân dân Thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét sử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh ngày 6/10.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Nai phối hợp với Cơ quan điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra nhằm bảo đảm các hoạt động điều tra được tiến hành khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật. Việc đánh giá tài liệu, chứng cứ là cơ sở để xác định hành vi bị truy tố và căn cứ áp dụng pháp luật.