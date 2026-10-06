Diễn biến vụ người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau, bé gái tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Theo báo Dân việt, khoảng 17h20 chiều 5/10, người dân tại ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, nghe tiếng la hét phát ra từ khu vực ấp 3, xã Năm Căn nên chạy ra kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện 3 mẹ con chị N.L.H. bị một người đàn ông dùng dao tấn công.

Người gây án được xác định là T.C.C. (40 tuổi, ngụ ấp 3, xã Năm Căn). Sau khi gây án, C. bị người dân khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng trong tình trạng có dấu hiệu say xỉn.

3 nạn nhân gồm chị N.L.H. (39 tuổi) cùng hai con riêng là V.N.T.K. (6 tuổi) và V.N.B.C. (11 tuổi).

Nghi phạm C. mang dao đến nhà nạn nhân. Ảnh: VietNamNet.

3 mẹ con chị H. bị chém khi đang trên đường từ trường về nhà.

Ngay sau vụ việc, người dân đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé K. đã tử vong tại bệnh viện. Chị H. và bé C. sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh niên, C. và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn do ghen tuông.

Công an xã Năm Căn đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T.C.C. và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.