Từ ngày 5/10, người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID.

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/8/2026 quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, quy định về phân loại tin giả, tin sai sự thật; nguyên tắc và quản lý nhà nước về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; hợp tác quốc tế; quy trình xử lý và một số biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Đồng thời, Nghị định quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Đáng chú ý, Điều 13 Nghị định số 328 quy định việc công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật của Bộ Công an được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, ứng dụng VNeID và các kênh, trang truyền thông phục vụ công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.

Quy định này tạo thêm một kênh để người dân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu là tin giả, tin sai sự thật.

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố, cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng đối với tin giả, tin sai sự thật có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và trật tự quản lý kinh tế.

Bộ Công an cũng phối hợp với khu dân cư nơi cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật và khu dân cư nơi bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật để công bố, cảnh báo.

Nghị định số 328 giao UBND các cấp chủ trì tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

UBND các cấp đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, cảnh báo, nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật; phổ biến kỹ năng phát hiện, kiểm chứng, xử lý tin giả, tin sai sự thật và thông tin về kết quả xử lý trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Cùng với đó, UBND các cấp tổ chức rà soát, phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc nhận diện, kiểm chứng và xử lý tin giả, tin sai sự thật, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống loại thông tin này.