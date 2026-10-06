Hải quan khu vực XIV đã xử lý 54 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Theo Hải quan khu vực XIV, trong quý III, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tập trung vào những tuyến, địa bàn và mặt hàng có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cụ thể, tại tuyến biên giới Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, lực lượng Hải quan tập trung kiểm soát các mặt hàng như thuốc lá điếu ngoại và hàng tiêu dùng. Các đối tượng chủ yếu là cá nhân, cư dân biên giới, lợi dụng địa hình đồi núi, nhiều đường mòn, lối tắt để vận chuyển hàng hóa bằng xe máy độ chế hoặc gùi cõng. Hàng thường được tập kết, ngụy trang trong khu vực rừng hoặc tại nhà dân, chờ thời điểm thuận lợi để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Còn tại tuyến biên giới biển Cảng Quy Nhơn, các mặt hàng trọng điểm gồm khoáng sản, xăng dầu, hàng tiêu dùng, nông sản, gỗ nhập khẩu từ châu Phi, ngà voi và sản phẩm động vật quý, hiếm. Phương thức, thủ đoạn được lực lượng chức năng lưu ý gồm khai báo sai tên hàng, chủng loại, mã số HS; sang mạn, chuyển tải trái phép trên biển hoặc cất giấu, ngụy trang hàng vi phạm trong các lô hàng khác.

Quý III, lực lượng Hải quan đã thực hiện 130 lượt tuần tra, nâng tổng số lượt tuần tra từ đầu năm lên 537/500 lượt, đạt 107,4% chỉ tiêu được giao. Công tác điều tra, nghiên cứu nắm tình hình phát sinh 3 hồ sơ, nâng số hồ sơ lũy kế lên 4/5; hồ sơ sưu tra phát sinh 1 hồ sơ, lũy kế 2/3 hồ sơ.

Đáng chú ý, trong quý III, lực lượng Hải quan chủ trì bắt giữ, xử lý 11 vụ, nâng tổng số vụ từ đầu năm lên 54 vụ, đạt 120% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp bắt giữ 1 vụ trong quý, lũy kế 2 vụ.

Một vụ việc nổi bật xảy ra tại Cảng Quy Nhơn khi Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XIV và các lực lượng chức năng khám xét một lô hàng khai báo là gỗ xẻ có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật.

Kết quả giám định xác định số ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae); các mẫu xương động vật thuộc họ Mèo lớn (Felidae), đều thuộc các Phụ lục của Công ước CITES. Toàn bộ hồ sơ và tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trao đổi thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là trong cao điểm cuối năm 2026 và Tết 2027./.