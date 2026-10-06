Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, một cá nhân bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tây Hoa Lư phát hiện ngày 9/9/2026, tài khoản Facebook cá nhân của B.X.T đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an phường Tây Hoa Lư sau đó tiến hành xác minh và mời B.X.T đến làm việc. Tại cơ quan Công an, B.X.T thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Tây Hoa Lư lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt B.X.T số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an phường Tây Hoa Lư khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ, tránh những vi phạm đáng tiếc có thể dẫn đến bị xử lý theo quy định pháp luật.