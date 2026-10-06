Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến tác hại của ma tuý tại Trường THPT Yên Mô B (xã Yên Mạc).

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với chủ các quán bar, karaoke, cơ sở kinh doanh lưu trú để nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tập trung rà soát các nhóm đối tượng như người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, các đối tượng thường xuyên tụ tập tại cơ sở kinh doanh có điều kiện và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Công an tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh hoạt động về đêm, các khu vực vui chơi giải trí có nguy cơ cao phát sinh tệ nạn ma túy để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương tập trung mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy tại các quán bar, karaoke, cơ sở kinh doanh lưu trú. Tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, nhất là các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và đấu tranh. Mặt khác, lực lượng Công an còn chủ động công tác nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, nhằm giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm...

Bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát hiện, triệt phá 86 vụ, với 192 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn), quán bar, quán karaoke... Điển hình, ngày 1/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Khánh Nhạc tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ Minh Thế.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 thanh niên thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy (loại ketamin). Lực lượng chức năng điều tra mở rộng, qua đó xác định đối tượng Nguyễn Anh Tài (sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hoa Lư) là người bán ma túy cho các đối tượng trên. Trước đó, ngày 13/5/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Đồng Văn đã phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Hoàng Gia (thuộc Tổ dân phố Chợ Lương, phường Đồng Văn). Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1997, trú tại phường Duy Tiên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhóm đối tượng trên.

Đại tá Hoàng Đức Nên, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Mặc dù tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được kiềm chế, không phát sinh các tuyến, địa bàn phức tạp, tuy nhiên, hiện nay tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy cũng như các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho tội phạm. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống ma túy; khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để xử lý.

Công an tỉnh cũng khuyến cáo mỗi người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy; không tham gia các hoạt động tụ tập vui chơi có biểu hiện nghi vấn; kiên quyết nói không với ma túy và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện các hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc khu dân cư, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.