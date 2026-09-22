Không để 'bẫy tử thần' tái diễn

Điều làm cho dư luận bức xúc là đoạn đường này thường xuyên ngập úng khi trời mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm; người dân đã kiến nghị nhưng không đơn vị nào khắc phục, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Đáng báo động là không riêng tại phường Đông Ngạc có hiện trạng nguy hiểm trên. Thực tế ở nhiều địa phương vẫn đầy rẫy những cái “bẫy” nguy hiểm. Nhiều người đã chết oan hoặc bị thương vì “mắc bẫy” cống mất nắp, hố rãnh sâu, dây điện hở, ổ gà, ổ trâu, gờ cao... trên những công trường hoặc tuyến đường bị hư hỏng mà không có cảnh báo hay quây chắn, không được khắc phục kịp thời.

Khu vực xảy ra sự việc một sinh viên tử vong do ngã xuống cống thoát nước không có nắp trên địa bàn phường Đông Ngạc. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Có đặt mình vào vị trí người bị nạn và thân nhân, gia đình họ thì mới hiểu nỗi đau, mới thấu “tội” của những đối tượng đã tạo nên hoặc chậm khắc phục những cái “bẫy” này.

“Bẫy tử thần” không tự nhiên xuất hiện và càng không thể tự nhiên biến mất. Vấn đề đặt ra là: Ai chịu trách nhiệm quản lý? Ai có trách nhiệm phát hiện, cảnh báo và khắc phục? Vì sao nguy cơ đã được nhìn thấy mà vẫn gây hậu quả đau lòng?

Thế nên, làm rõ và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ việc để đoạn đường bị ngập kéo dài, cống thoát nước mất nắp dẫn đến tai nạn thương tâm là hết sức cần thiết. Có làm nghiêm túc mới đủ sức răn đe, rút kinh nghiệm, tránh tái diễn.

Qua sự việc này, người dân và cán bộ cơ sở cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiến nghị, thậm chí khởi kiện những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc để những cái “bẫy” gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Không quy rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm thì chuyện “bẫy tử thần” sẽ còn tái diễn, tiếp tục gây họa.