Xã Triệu Sơn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Bà con nhân dân các thôn tích cực tham gia trong buổi đầu ngày phát động.

Ngay trong ngày đầu ra quân, 23/23 thôn trên địa bàn xã đồng loạt triển khai các hoạt động, huy động đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng tham gia.

Các lực lượng tập trung thu gom rác thải, bùn đất; phát quang cây cỏ, bụi rậm; làm sạch lòng đường, vỉa hè, khu vực công cộng; kiểm tra, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước và các điểm tiêu thoát nước, kịp thời xử lý những vị trí bị bồi lấp, ách tắc sau mưa lũ.

Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng kiểm tra, chỉ đạo tại các thôn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Ba trực tiếp chỉ đạo tại các thôn.

Các lực lượng tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường tại các thôn.

Trong buổi đầu ra quân, toàn xã có hơn 600 người tham gia, gồm lực lượng Công an, xã đội, dân quân tự vệ, các hội, đoàn thể, cán bộ thôn và Nhân dân. Các lực lượng đã nạo vét được trên 6 km kênh mương, phát quang cành cây và quét dọn vệ sinh môi trường trên hơn 7,5 km đường giao thông.

Cùng với công tác vệ sinh, khơi thông dòng chảy, gần 500 hộ dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh sau mưa lũ.

Theo kế hoạch, các nội dung trọng điểm của chiến dịch trên địa bàn toàn xã gồm phát quang hành lang đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 19 km; khơi thông, phá ách tắc dòng chảy, nạo vét các tuyến mương, cống rãnh với tổng chiều dài khoảng 15 km. Đây là những tuyến, khu vực trọng điểm được xác định để tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện trong chiến dịch.

Hội viên tại các thôn tích cực tham gia.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục kiểm tra, xử lý các điểm tập kết rác không đúng quy định, vật liệu gây cản trở dòng chảy; làm sạch các tuyến đường, khu vực công cộng, trường học, cơ quan, đơn vị; chủ động phát hiện những nguy cơ mất an toàn giao thông, sạt lở, trơn trượt để có biện pháp cảnh báo, khắc phục kịp thời.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 22/9 đến ngày 04/10/2026.