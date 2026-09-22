Huế điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền, nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi

Ngày 22/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền.

Theo dự báo, ngày và đêm 22/9 tại khu vực TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Dự báo ngày và đêm 23/9 có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Huế điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền. Ảnh tư liệu.

Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 10h ngày 22/9 ở mức +55,31m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 331m3/s, lưu lượng về hạ du 182m3/s.

Để chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự ra lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250-500m3/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 182m3/s).

Đồng thời, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 16h cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du. Theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đối với UBND các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ Hương Điền, thông báo cho người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.