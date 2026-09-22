Quân khu 1 quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng cùng hơn 500 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng La Công Phương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới; trên cơ sở đó thống nhất nhận thức và hành động, vận dụng sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Việc nghiên cứu, học tập phải gắn chặt với tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Chỉ thị số 899-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28-8-2026 về “Phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”.

Quang cảnh hội nghị.

Nội dung các chuyên đề tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản, cốt lõi, điểm mới và những yêu cầu đặt ra trong tổ chức thực hiện, gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu.

Thông qua hội nghị góp phần giúp cán bộ chủ trì, cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung các nghị quyết, chỉ thị; trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát với chức năng, nhiệm vụ, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.