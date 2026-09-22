Đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối 21/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên hợp quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Trong không khí thân mật, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp mặt kiều bào; vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thông tin tới cộng đồng về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đất nước đang tập trung phát triển những lĩnh vực chiến lược như xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh và kinh tế số; đồng thời xây dựng những cơ chế mới để giải phóng sức sáng tạo của người dân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức. Đây là những lĩnh vực mà cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ có thế mạnh và có thể tham gia đóng góp.

Với Hoa Kỳ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, hai nước có quyền tự hào về những bước tiến rất dài, từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống Hoa Kỳ; cảm nhận bà con vẫn luôn hướng về quê hương, nguồn cội, thế hệ trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng và bản sắc người Việt. Các em chính là tương lai của cộng đồng và cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối. Nguồn lực vật chất phải đi cùng với nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với những biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương, mất mát, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng những mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu; kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ; tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo; tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần của “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối mỗi người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những “đại sứ văn hóa”, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với người dân Mỹ và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thưởng thức chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”. Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.