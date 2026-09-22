Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp và tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên vỉa hè

UBND TP Hà Nội vừa văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm trong quản lý, duy tu và vận hành hệ thống thoát nước, đặc biệt trong thời điểm xảy ra mưa lớn, úng ngập. Thành phố xác định việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân là yêu cầu được ưu tiên hàng đầu.

Theo chỉ đạo, Công an TP Hà Nội được giao khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp và tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên vỉa hè, lòng đường theo quy định pháp luật. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn đối với người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông.

Cùng với việc xử lý hành vi trộm cắp, các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước phải tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy và rà soát toàn bộ hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan cùng các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý.

Việc kiểm tra cần tập trung tại những tuyến đường thường xuyên xảy ra úng ngập và các khu vực được xác định có nguy cơ mất an toàn. Những nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch hoặc xuống cấp phải được phát hiện và sửa chữa, thay thế kịp thời.

Đối với các vị trí chưa thể khắc phục ngay, thành phố yêu cầu thực hiện rào chắn, đặt cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động vận hành đồng bộ hệ thống thoát nước, hồ điều hòa và trạm bơm. Lực lượng, phương tiện và thiết bị ứng trực cũng phải được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong thời gian mưa lớn, các đơn vị duy tu phải tổ chức ứng trực liên tục, bám sát những điểm ngập sâu, hầm chui, khu vực trũng thấp, nơi có dòng chảy mạnh và các vị trí hố ga, miệng thu nước tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khi phát sinh sự cố, cần nhanh chóng rào chắn, cảnh báo, phối hợp phân luồng và tổ chức cứu hộ, cứu nạn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.