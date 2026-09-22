Gia Lai: Khai mạc tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Quang cảnh buổi khai mạc. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời giúp lực lượng tham gia sử dụng thành thạo các trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt và các sự cố thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là sử dụng phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn; kỹ năng sơ cứu, cứu người; tổ chức lực lượng, phương tiện và phối hợp xử trí các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quân sự các địa phương tham gia tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Thực tiễn công tác ứng phó bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 cho thấy, việc nắm chắc địa bàn, chủ động cảnh báo, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức di dời nhân dân kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong những tình huống khẩn cấp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng quân sự là phải có mặt kịp thời tại những khu vực xung yếu, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu nội dung tập huấn phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại địa phương, lấy thực hành làm trọng tâm. Cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn phải nắm chắc tính năng, tác dụng và sử dụng thành thạo các phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn; đồng thời rèn luyện kỹ năng sơ cứu, cứu người, xử trí linh hoạt các tình huống phát sinh.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội dung, chương trình đề ra, tích cực trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng khi thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua tập huấn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục củng cố khả năng cơ động, phối hợp và xử trí tình huống cho lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời làm cơ sở nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng thuộc quyền, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.