60 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Tham gia bồi dưỡng có 60 học viên là trưởng, phó trưởng phòng các ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chiến lược QP&AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; công tác dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.

Những nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh mạng; bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo; phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, sự cố hóa chất, phóng xạ, môi trường; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; luyện tập và thực hành bắn súng K54 bài 1.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học; 8 học viên được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, khóa 89 năm 2026.