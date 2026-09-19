Không để bất ngờ trước thiên tai

Chủ động từ cơ sở

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, xã Đồng Lê chú trọng rà soát, cập nhật và bổ sung các kịch bản, phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả đối với từng loại hình thiên tai, phù hợp với đặc điểm thực tế của từng khu vực, địa bàn. Đặc biệt, trước nhận định tình hình thiên tai những tháng cuối năm 2026 có thể xuất hiện những tình huống bất thường, cực đoan, vượt mức lịch sử, địa phương yêu cầu các phương án phải được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, sát thực tế và có khả năng triển khai ngay khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, xã tập trung nhận diện đầy đủ các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, xói lở bờ sông, các khu vực thấp trũng, vùng ven sông, khu dân cư có nguy cơ mất an toàn và những địa bàn thường xuyên bị chia cắt khi mưa lũ xảy ra. Trên cơ sở rà soát, địa phương xây dựng phương án sơ tán dân cụ thể theo từng khu vực, từng cấp độ rủi ro thiên tai, xác định rõ đối tượng cần ưu tiên di dời, lộ trình, phương tiện và lực lượng hỗ trợ.

Khu tái định cư mới cơ bản đã hoàn thiện, góp phần ổn định đời sống của người dân vùng sạt lở thôn Thuận Hóa, xã Đồng Lê - Ảnh: X.P

Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Đinh Tiến Dũng cho biết, việc chuẩn bị phương án sơ tán không chỉ dừng ở yêu cầu đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm mà còn tính đến các điều kiện bảo đảm cuộc sống tại nơi trú tránh. Nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các nhu yếu phẩm thiết yếu đều đưa vào phương án nhằm bảo đảm việc di dời người dân được thực hiện chủ động, kịp thời, an toàn. Đặc biệt, phương châm “4 tại chỗ” được địa phương cụ thể hóa phù hợp với quy mô các thôn mới sau sắp xếp. Việc chuẩn bị này nhằm bảo đảm khi có tình huống xảy ra, lực lượng tại chỗ có thể nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận sự chi viện từ các địa bàn khác.

Cùng với xây dựng phương án, xã Đồng Lê tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện các công trình, khu vực có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, địa phương kịp thời nhận diện những tồn tại, nguy cơ mất an toàn để có giải pháp khắc phục theo thẩm quyền. Đối với các khu vực có nguy cơ cao, việc kiểm tra được gắn với phương án xử lý cụ thể, tránh tình trạng khi thiên tai xảy ra mới tổ chức ứng phó.

Hiện nay, xã Đồng Lê đang tập trung hoàn thành dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh thôn Thuận Tiến và thôn Xuân Canh (nay là thôn Thuận Hóa). Dự án được đầu tư xây dựng khu tái định cư với tổng diện tích 2,33ha sẽ giải quyết dứt điểm nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng, tài sản của người dân khu vực này trong nhiều năm qua.

Sẵn sàng cho mọi tình huống

Trong công tác phòng, chống thiên tai, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, Đồng Lê xác định vai trò của người dân là chủ thể quan trọng. Vì vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và ứng phó tiếp tục được tăng cường, với yêu cầu thông tin phải đến được từng thôn, từng hộ dân và doanh nghiệp.

Các phòng, đơn vị và thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi có tình huống xảy ra, lực lượng được tổ chức theo hướng ưu tiên hỗ trợ các khu vực xung yếu, vùng thấp trũng và những nơi thường xuyên bị chia cắt.

Ông Nguyễn Văn Lưu, thôn Kim Lũ, xã Đồng Lê chia sẻ, trên địa bàn thôn có cầu treo đưa vào sử dụng lâu nay đã xuống cấp. Bên cạnh việc kiểm tra thường xuyên, khi có mưa lớn, chính quyền địa phương lập rào chắn, cử lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn. Các lực lượng trong thôn cũng chủ động kiểm tra, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản, vật nuôi và sản xuất; kịp thời xử lý đối với những điểm có nguy cơ mất an toàn, nhất là khu vực gần bờ sông.

Không chỉ tập trung vào ứng phó trong thời điểm thiên tai xảy ra, xã Đồng Lê còn chủ động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng huy động để xử lý nhanh các sự cố, khôi phục giao thông, phục vụ công tác chỉ đạo, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Đinh Tiến Dũng, mục tiêu xuyên suốt được địa phương đặt ra là sẵn sàng ứng phó hiệu quả với những diễn biến bất thường của thiên tai trong những tháng cuối năm 2026, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền chủ động, trách nhiệm, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.