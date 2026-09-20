[Ảnh] Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo giải trình các vấn đề được cử tri, người dân quan tâm

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tại Phiên giải trình sáng 20/9.

Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức diễn ra sáng 20/9 tại Nhà Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu khai mạc Phiên giải trình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Phiên giải trình.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trình bày Báo cáo tại Phiên giải trình.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thùy Trang đặt câu hỏi với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Thùy Linh đặt câu hỏi.

Đại biểu Quốc hội Chu Mạnh Hùng đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.