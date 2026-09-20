Thu dọn rác thải ngay sau lũ, phòng ngừa dịch bệnh

Nguy cơ ô nhiễm sau thiên tai

Việc làm sạch khu dân cư, đồng ruộng, kênh mương ngay sau lũ được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân và sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều khu vực dân cư bị ngâm lâu trong nước lũ

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, 45 xã, phường trong tỉnh đã chủ động sơ tán 1.016 hộ với 3.892 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ các tuyến đường vào khu dân cư thuộc 18 xã, phường, ảnh hưởng đến 2.679 hộ với 10.061 nhân khẩu. Toàn tỉnh ghi nhận 8.419 hộ bị ngập.

Một số địa phương có số hộ bị ngập lớn như phường Hàm Rồng 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, phường Kim Tân 1.364 hộ, xã Thành Vinh 675 hộ và xã Hà Trung 500 hộ.

Tại phường Ngọc Sơn, mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng cao đã cuốn theo lượng lớn rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư. Rác từ khu vực bãi rác tại tổ dân phố Thanh Thủy cũng bị nước cuốn trôi, tập trung dày đặc tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Thanh Thủy và tổ dân phố Tào Sơn.

Rác thải sinh hoạt bủa vây khu vực dân cư, đường giao thông, ruộng đồng sau lũ.

Sau lũ, những khu vực này xuất hiện nhiều bao rác, rác sinh hoạt, bèo và các loại chất thải trôi nổi. Không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, lượng rác tồn đọng còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất sản xuất, phát sinh mầm bệnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Trước thực tế đó, UBND phường Ngọc Sơn cùng các địa phương như xã Nông Cống, xã Trường Văn, xã Tượng Lĩnh, phường Kim Tân... đã nhanh chóng huy động lực lượng tham gia vệ sinh môi trường sau lũ.

Cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố cùng đông đảo người dân được huy động thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải về các điểm tập kết theo quy định.

Chủ động thu gom rác, vệ sinh, phòng dịch bệnh sau lũ.

Tại những khu vực còn bùn đất, nước đọng và rác thải, lực lượng chức năng tranh thủ thời điểm nước rút để tổ chức vệ sinh, hạn chế tình trạng rác phân hủy, phát tán mùi hôi và các tác nhân gây bệnh.

Chung tay làm sạch đồng ruộng sau lũ

Với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân đã không quản ngại khó khăn, trực tiếp xuống những khu vực ngập nước để thu gom rác.

Huy động máy móc, nhân lực để xử lý rác sinh hoạt trôi nổi sau lũ.

Từng bao rác, từng mảng bèo và các loại rác thải trôi nổi được vớt lên, phân loại và đưa về nơi tập kết. Công việc diễn ra trong điều kiện còn nhiều bùn đất, nước đọng, song các lực lượng vẫn kiên trì thực hiện để nhanh chóng trả lại môi trường sạch cho đồng ruộng và khu dân cư.

Ghi nhận tại phường Ngọc Sơn, sau thời gian tích cực triển khai, những khu vực từng ngập kín rác tại cánh đồng thuộc tổ dân phố Thanh Thủy và tổ dân phố Tào Sơn đã từng bước được làm sạch.

Việc thu gom rác sau lũ không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa dịch bệnh. Rác thải, xác động vật, nước tù đọng và các vật liệu bị ngâm lâu ngày trong nước lũ có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi và các tác nhân truyền bệnh phát triển.

Thu gom, xử lý rác đúng cách để phòng chống dịch bệnh

Bởi vậy, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường cần được tiến hành sớm, song song với việc khắc phục nhà cửa, đường giao thông và cơ sở hạ tầng sau thiên tai.

Không để rác thải tồn đọng sau lũ

Từ thực tế tại phường Ngọc Sơn, có thể thấy sự chung tay của chính quyền và người dân đóng vai trò quan trọng trong quá trình khôi phục môi trường sau thiên tai. Mỗi người góp một phần công sức, từ thu gom rác tại gia đình đến vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kênh mương, đồng ruộng, góp phần giúp địa phương nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi; chủ động thu gom, phân loại và đưa rác sinh hoạt đến đúng nơi quy định. Các khu vực đường làng, ngõ xóm, kênh mương và đồng ruộng cần được thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, không để rác thải tồn đọng sau khi nước rút.

Sau thiên tai, khôi phục môi trường không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền và các lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của từng gia đình, từng người dân. Việc thu gom một túi rác, khơi thông một đoạn kênh hay làm sạch một khu vực bị ngập đều là những hành động thiết thực góp phần hạn chế ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từ những cánh đồng từng ngập đầy rác nay dần sạch trở lại, tinh thần đoàn kết, tương trợ của người dân trong lúc khó khăn tiếp tục được phát huy, góp phần giúp các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.