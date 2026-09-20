Nước cơ bản đã rút tại các điểm ngập sâu ở Hà Nội
Sau đợt mưa lớn kéo dài, sáng 20/9/2026, các điểm ngập úng sâu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cơ bản đã rút nước.
Tại nhiều tuyến đường từng xảy ra ngập cục bộ, phương tiện lưu thông thuận lợi, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện rõ rệt. Các lực lượng chức năng và đơn vị thoát nước đã duy trì ứng trực, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Tuy nhiên, tại một số khu vực trũng thấp, công tác theo dõi, khắc phục hậu quả sau mưa vẫn tiếp tục được thực hiện nhằm hạn chế nguy cơ tái ngập khi xuất hiện các đợt mưa tiếp theo.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nuoc-co-ban-da-rut-tai-cac-diem-ngap-sau-o-ha-noi-post1387064.html