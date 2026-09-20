Nước cơ bản đã rút tại các điểm ngập sâu ở Hà Nội

Tại nhiều tuyến đường từng xảy ra ngập cục bộ, phương tiện lưu thông thuận lợi, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện rõ rệt. Các lực lượng chức năng và đơn vị thoát nước đã duy trì ứng trực, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Tuy nhiên, tại một số khu vực trũng thấp, công tác theo dõi, khắc phục hậu quả sau mưa vẫn tiếp tục được thực hiện nhằm hạn chế nguy cơ tái ngập khi xuất hiện các đợt mưa tiếp theo.

Trên Quốc lộ 32, đoạn qua các xã Hoài Đức và Ô Diên (Hà Nội), các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn.

Nhiều điểm ngập sâu trên địa bàn xã Ô Diên (Hà Nội) cơ bản đã rút nước, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Nhiều điểm ngập sâu trên địa bàn xã Ô Diên (Hà Nội) cơ bản đã rút nước, giao thông trở lại bình thường, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Một số khu vực trũng thấp trên Quốc lộ 32, đoạn qua các xã Hoài Đức và Ô Diên (Hà Nội), nước vẫn chưa rút hết.

Tại một số khu vực trũng thấp trên Quốc lộ 32, đoạn qua các xã Hoài Đức và Ô Diên (Hà Nội), nước vẫn chưa rút hết.

Một số khu vực trũng thấp trên Quốc lộ 32, đoạn qua các xã Hoài Đức và Ô Diên (Hà Nội), nước chưa rút hết.

Một số khu vực trũng thấp trên địa bàn xã Ô Diên (Hà Nội), nước chưa rút hết.