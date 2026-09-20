Nghệ An: Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập

Theo đó, chiều tối 19/9, một mảng núi lớn thuộc khu bản Huồi Pai, xã Yên Na, (Nghệ An) bất ngờ bị sạt lở, lượng cây cối và đất đá lớn đổ sập xuống khiến một đoạn tỉnh lộ 543C bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở núi (ảnh cắt từ video).

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Yên Na, vào khoảng 16h30 cùng ngày, mảng đất đá lớn trên sườn núi bất ngờ bị sạt lở kéo theo lượng lớn đất đá, cây cối và thảm thực vật, tràn xuống phủ kín tỉnh lộ 543C đoạn qua khu vực này.

Công an xã Yên Na cùng các lực lượng dựng rào chắn cảnh báo nguy hiểm tại các điểm sạt lở trên địa bàn.

Khu vực sạt lở cách khu dân cư thuộc bản Huồi Pai không xa khiến nhiều người dân cảm thấy lo lắng. Khu vực bị ảnh hưởng gồm bản Huồi Pai và Chà Lúm với 309 hộ, khoảng 1.200 người.

Vụ sạt lở đã khiến việc lưu thông qua khu vực này hoàn toàn bị gián đoạn. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương tính các phương án bảo đảm nhu yếu phẩm và việc đi lại của người dân trong thời gian chờ khắc phục tuyến đường.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố thuộc địa bàn TP cũ bị ngập sâu.

Tại xã Nga My, mưa lớn cũng khiến bản Na Ngân thuộc vùng lõi rừng quốc gia bị cô lập. Bản có 155 hộ với 726 người.

Tại xã Yên Hoà, đêm qua 19/9, trong lúc mưa lũ lớn, em Mạc Vũ Thiên (trú bản Cốc Tạt, học sinh lớp 5E Trường PTDTBT Tiểu học Yên Hòa) bất ngờ lên cơn co giật. Phát hiện tình trạng của học sinh, thầy cô giáo tại điểm trường nhanh chóng tìm cách hỗ trợ, đồng thời liên hệ lực lượng chức năng địa phương để đưa em đến cơ sở y tế.

Thầy cô giáo cùng lực lượng chức năng kịp thời đưa em Thiên đi cấp cứu trong mưa lũ.

Thời điểm này, do mưa lũ khiến cây cầu qua sông bị cuốn trôi, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa cùng các thầy cô giáo đã sử dụng thuyền, đưa em Thiên vượt sông Hội Nguyên trong đêm.

Sau khi qua sông, em được đưa đến Trạm Y tế Yên Thắng sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế Tương Dương để theo dõi và điều trị. Nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe của em Thiên hiện đã ổn định trở lại.

Nước tràn vào tầng hầm tại chung cư tại phường Thành Vinh, người dân nhanh chóng di dời tài sản.

Tại các phường ở TP Vinh cũ như Cửa Lò, Trường Vinh, Vinh Phú, Thành Vinh, Vinh Hưng... mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, nhiều hộ gia đình ở các tuyến phố như Nguyễn Văn Cừ, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học, Xô Viết Nghệ Tĩnh... bị nước tràn vào nhà. Nhiều chung cư thuộc phường Thành Vinh cũng phải di dời ô tô xe máy do nước tràn vào tầng hầm và thang máy.

Nhiều đoạn trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường 72m thuộc phường Vinh Phú vẫn ngập sâu.

Hiện Công an địa phương cũng đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ lập chốt cảnh báo nguy hiểm đồng thời cùng chính quyền địa phương chủ động rà soát các khu vực xung yếu và tổ chức di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn sẵn sàng các phương án ứng cứu nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài.