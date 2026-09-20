Thời tiết ngày 20-9: Bắc bộ nắng ráo, Trung bộ và Nam bộ nhiều nơi mưa to đến rất to

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20-9, miền bắc và Thanh Hóa ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Sáng 20-9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế còn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm; từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều và đêm 20-9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm; duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20-9 tại các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, phía bắc có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Phía bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Theo nhandan.vn

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