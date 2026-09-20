Bộ Y tế đề xuất BHYT thanh toán tối đa 350.000 đồng/người khám sức khỏe định kỳ

Bộ Y tế ngày 19/9 cho biết đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khoẻ theo lộ trình cân đối Quỹ BHYT. Mức thanh toán tối đa cho 1 lần khám không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Khám sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: T.Thắng

Với người dưới 18 tuổi, chi phí một lần khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khoẻ đầu năm học tối đa 250.000 đồng/lần/năm (cho người từ 6-18 tuổi), tối đa 200.000 đồng/lần/năm cho người dưới 6 tuổi.

Số tiền này bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện kiểm tra theo các chỉ số chuyên môn và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe được thực hiện tự cân đối trong số kinh phí dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích từ số thu BHYT theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì thực hiện thanh toán từ số kinh phí của Quỹ BHYT phân bổ cho khám chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Các dịch vụ kỹ thuật y tế khám sức khỏe định kỳ với người trên 18 tuổi gồm những gì?

Theo đề xuất của Bộ Y tế, người trên 18 tuổi sẽ được khám, xét nghiệm công thức máu, đường máu, định lượng Tryglyceride (đo hàm lượng chất béo trung tính, tầm soát bệnh mỡ máu), cholesterol toàn phần (giúp đánh giá nguy cơ mắc các bệnh lý về tim và mạch máu)...

Dịch vụ kỹ thuật y tế khám sức khỏe định kỳ do Quỹ BHYT chi trả đối với người trên 18 tuổi. Ảnh chụp màn hình, nguồn: Bộ Y tế

Trong dự thảo, Bộ Y tế lưu ý các dịch vụ này là số lượng tối đa, bác sĩ khám quyết định chỉ định dịch vụ cụ thể theo hướng dẫn chuyên môn, tình trạng thực tế của người được khám.

Các dịch vụ cận lâm sàng người dân đã làm không quá 3 tháng trước thời điểm khám mà kết quả được tích hợp và tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì bác sĩ xem xét có chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật hay sử dụng kết quả lần khám, chữa bệnh trước đó.

Với người đang được khám, cấp thuốc điều trị ngoại trú BHYT định kỳ, bác sĩ xem xét việc chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật trên cơ sở sử dụng tối đa phù hợp yêu cầu chuyên môn kết quả các lần khám, chữa bệnh trước đó.

Người dân tự trả chi phí thực hiện dịch vụ y tế bổ sung ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ

Theo dự thảo, mỗi người dân tham gia BHYT chỉ được Quỹ BHYT thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm. Trường hợp thực hiện dịch vụ y tế bổ sung ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ, người dân tự chi trả chi phí. Trường hợp người có thẻ BHYT được chỉ định điều trị ngay sau khi khám sức khỏe định kỳ thì chi phí điều trị được thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định.

Dự kiến, nếu được thông qua, Thông tư sẽ có hiệu lực từ 1/7/2027.

Tới hết tháng 8, hơn 40 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí Năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng Theo Bộ Y tế, đến nay đã có hơn 40 triệu người dân được khám theo Nghị quyết 72. Qua đó, nhiều trường hợp được phát hiện các bệnh không lây nhiễm, ung thư, bệnh đường hô hấp, tật khúc xạ. Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ trên 50% dân số được khám như: Đồng Tháp đạt 77%; Lai Châu 71%; Phú Thọ 69%; Thái Nguyên 68%; Điện Biên 68%; Đắk Lắk 67%; Cà Mau 65%; Bắc Ninh 65%; Sơn La 63%; Lâm Đồng 63%; Khánh Hòa 61%; Cao Bằng 60%; Đà Nẵng 60%; Lào Cai 58%; Hà Tĩnh 52% và Nghệ An 50%.