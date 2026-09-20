Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh tử vong dưới cống ở Đông Ngạc

Ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng về việc tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân và khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan vụ nam sinh viên bị ngã xuống cống thoát nước, tử vong tại phường Đông Ngạc.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại được phản ánh. Ảnh: Đức Tuấn.

Theo văn bản do Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết ký, ngày 18/9, báo chí phản ánh, người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa có đơn vị sửa chữa, khắc phục.

Trước thông tin trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn theo quy định.

UBND phường Đông Ngạc được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật nếu có.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại được phản ánh, không để tiếp diễn nguy cơ mất an toàn. Kết quả thực hiện phải được báo cáo UBND thành phố trong ngày 20/9.

Trước đó, từ tối 17/9, lực lượng chức năng phường Đông Ngạc cùng người dân tổ chức tìm kiếm nam sinh viên sau khi nhận thông tin người này mất tích khi di chuyển qua khu vực ngập nước.

Theo thông tin ban đầu, nam sinh viên đi xe máy qua khu vực nước ngập sâu, đoạn cuối phố Viên, sau đó mất liên lạc. Khi nước rút bớt, người dân phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân N.Đ.S mắc lại tại khu vực miệng cống.

Khoảng 11h15 ngày 18/9, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng thợ lặn phát hiện mũ bảo hiểm của nam sinh viên trong cống thoát nước, gần vị trí tìm thấy xe máy.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân. Nạn nhân được xác định là N.Đ.S (SN 2008, quê Ninh Bình), sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất.