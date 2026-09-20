Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Đối thoại toàn cầu năm 2026

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại toàn cầu năm 2026.

Hội nghị Đối thoại toàn cầu (Global Town Hall) được tổ chức từ năm 2020 là diễn đàn thường niên do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức trực tuyến với sự tham dự của khoảng 10.000 quan chức, học giả, báo chí, tổ chức xã hội, khán giả đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Đối thoại toàn cầu năm 2026 có chủ đề “Kêu gọi một bước ngoặt toàn cầu: Tái định vị phát triển, khôi phục tính nhân văn, khôi phục công lý trong một thế giới ngày càng biến động”, với 8 phiên thảo luận và gần 50 diễn giả đến từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới. Việc Bộ trưởng Lê Hoài Trung được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại toàn cầu thể hiện sự ghi nhận những đóng góp, và mong muốn được lắng nghe những ý kiến của Việt Nam từ cộng đồng quốc tế.

Trong phát biểu dẫn đề, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận định thế giới đang chứng kiến nhiều bất ổn khi việc sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực đang gia tăng, mười phần trăm dân số thế giới đang sống trong cảnh nghèo cùng cực, và các chỉ số then chốt về phát triển toàn cầu đang bị đảo ngược.

Điều này phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, bao gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu đặt người dân ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển và xây dựng trật tự quốc tế.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ ý kiến về ba định hướng lớn.

Thứ nhất, cần định hình lại trọng tâm phát triển thông qua bảo đảm sự tham gia bao trùm, chia sẻ lợi ích công bằng, quản trị rủi ro thỏa đáng cho mọi quốc gia, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ.

Thứ hai, Bộ trưởng nhấn mạnh mọi chính sách cần đặt người dân vào vị trí trung tâm. Những nỗ lực xây dựng trật tự quốc tế nên hướng tới mục tiêu cao cả nhất là bảo đảm một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân.

Thứ ba, cần kiên định đề cao công lý, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tất cả các quốc gia cần tuân thủ các quy tắc chung, tăng cường đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, đề cao luật pháp quốc tế và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN và Liên hợp quốc.

Trong năm 2026, Việt Nam đã đóng góp ý tưởng về duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung tại Đối thoại Shangri-La, tham gia giải quyết vấn đề hòa bình Trung Đông, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, cử đội cứu hộ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, và lần đầu tiên có thẩm phán được bầu vào Tòa án Luật Biển Quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN và Liên hợp quốc.

Bộ trưởng chia sẻ Việt Nam theo đuổi mô hình phát triển dựa trên tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, trong đó con người là trung tâm, mục tiêu, động lực và chủ thể phát triển.

Trên vai trò Chủ tịch APEC 2027, Việt Nam sẽ đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại khu vực và giải quyết các thách thức kinh tế chung hiện nay.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc tế minh bạch hơn về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới, cũng như tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm mạng. Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Chia sẻ đánh giá của Bộ trưởng, nhiều diễn giả nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái định hình lại trọng tâm phát triển, tăng cường tính bao trùm, phát triển bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

* Được thành lập từ năm 2015, Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) là một trong những tổ chức đối ngoại nhân dân lớn nhất thế giới với hơn 100.000 thành viên.