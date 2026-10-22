Khởi tố nhóm 'côn đồ' làng

3 trong số 8 đối tượng bị cơ quan Công an khởi tố.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên đã tập trung tại khu vực gần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Xuân Phú, Đà Nẵng). Sau đó, các đối tượng tiếp tục xảy ra xô xát, truy đuổi và đánh nhau trên địa bàn xã Nam Phước, khiến một người bị thương. Căn cứ kết quả điều tra, 8 đối tượng trên bị khởi tố để điều tra về các hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.