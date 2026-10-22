Khởi tố nhóm 'côn đồ' làng
Công an xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) ngày 21-10 cho biết, Điều tra viên được bố trí tại Công an xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan vụ việc xảy ra vào tối 1-5-2026.
Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên đã tập trung tại khu vực gần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Xuân Phú, Đà Nẵng). Sau đó, các đối tượng tiếp tục xảy ra xô xát, truy đuổi và đánh nhau trên địa bàn xã Nam Phước, khiến một người bị thương. Căn cứ kết quả điều tra, 8 đối tượng trên bị khởi tố để điều tra về các hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-nhom-con-do-lang-post359811.html