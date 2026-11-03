An Giang: Quản lý cửa hàng bán chui sữa của công ty chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về hoạt động của cửa hàng AVAKIDS tại số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn bị cáo buộc tự ý lấy hàng hóa của cửa hàng, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền hơn 348 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 3/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Nhàn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.