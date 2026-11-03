Phường Cam Linh: Cán bộ đến nhà làm Giấy đăng ký kết hôn cho người lớn tuổi

Ngày 3-11, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Linh đã tổ chức hỗ trợ công dân lớn tuổi thực hiện việc ký sổ đăng ký kết hôn, đồng thời trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với ông Nguyễn Văn Minh (76 tuổi) và bà Trương Thị Thảo (72 tuổi, cùng trú tại Tổ dân phố Thuận Hải, phường Cam Linh).

Trường hợp ông Minh và bà Thảo đã xác lập tình trạng hôn nhân từ lâu nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Do tuổi cao, sức yếu không thể đến UBND phường ký vào sổ đăng ký kết hôn và làm thủ tục ký giấy đăng ký kết hôn nên cán bộ trung tâm đã đến tận nhà để ký và trao giấy đăng ký kết hôn.

Cán bộ trung tâm đến tận nhà làm thủ tục đăng ký kết hôn cho ông Minh và bà Thảo.

Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ phục vụ gần gũi, chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Linh, qua đó giúp người cao tuổi được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ hành chính công thuận tiện; không để những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe hay điều kiện đi lại trở thành rào cản trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Ông Minh và bà Thảo nhận giấy chứng nhận kết hôn tại nhà.

Trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Linh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường hỗ trợ tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khi có nhu cầu, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện.