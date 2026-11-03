Khởi tố 7 bị can trong vụ dùng xuồng máy trộm, cướp tài sản trên sông Đồng Nai

Ngày 3-11, Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 7 người để điều tra về các hành vi "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Video: Công an bắt nhóm liên quan các vụ trộm, cướp trên sông Đồng Nai

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện nhiều vụ trộm tại các khu vực giáp sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TPHCM). Những người gây án tiếp cận nơi có tài sản bằng đường thủy rồi tẩu thoát sang địa bàn khác.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CATP

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên các tuyến đường thủy, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Đơn vị phối hợp lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM, Trạm 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Hưng (TP Đồng Nai) rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Từ phải sang: Trần Văn Thiên, Trần Hữu Bình và Nguyễn Minh Thuận. Ảnh: CATP

Qua xác minh, công an phát hiện Trần Hữu Bình (sinh năm 1996, ngụ TP Đồng Nai) sử dụng xuồng composite màu trắng và có dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm. Ngày 11-10-2026, tại khu vực cầu An Định, phường An Phước (TP Đồng Nai), công an bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1993, ngụ TP Đồng Nai). Tại hiện trường, công an thu giữ 615 đoạn dây điện lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng. Quang khai biết số tài sản mua của Bình là đồ trộm cắp.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt thêm Trần Văn Thiên (sinh năm 2004), Nguyễn Thanh Tiền (sinh năm 1994) và Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 2003). Mở rộng điều tra, công an làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ và Trần Thị Ngọc Hiền (vợ Bình), cùng sinh năm 1990.

Theo cơ quan điều tra, nhóm dùng xuồng máy tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven sông.

Ngày 20-7-2025, nhóm đột nhập một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước, lấy tiền, điện thoại và dây chuyền của một phụ nữ. Trong vụ này, một người dùng dao đe dọa khi người phụ nữ tri hô, sau đó cả nhóm tẩu thoát bằng xuồng.

Những người liên quan đến các vụ trộm, cướp ven sông Đồng Nai. Ảnh: CATP

Ngày 23-7-2025, công nhân tại một công trình gần cầu cao tốc ở phường Long Trường phát hiện nhóm đang cắt trộm dây cáp điện. Một người dùng dao đe dọa công nhân để những người còn lại tiếp tục lấy dây cáp.

Ngày 8-12-2025, tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, nhóm đột nhập phòng ngủ, dùng dao khống chế một phụ nữ, buộc nạn nhân mở khóa điện thoại và đăng xuất tài khoản iCloud rồi bỏ trốn.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CATP

Nhóm còn khai đã trộm 20 bình ắc quy và hơn 847 lít dầu tại một bến xe buýt, lấy két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân. Hai vụ gần nhất xảy ra ngày 10 và 11-10-2026 tại một sà lan ở phường Trấn Biên và một công trình ở phường Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 1 xuồng composite, 1 ghe gỗ, 1 ô tô tải, 3 con dao, 1 cây rựa, khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, cùng máy móc dùng để cắt, tuốt dây điện và một số trang sức liên quan.