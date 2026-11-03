Đà Nẵng tăng cường phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Cán bộ Chi cục An toàn thực phẩm thành phố kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Chủ động phòng ngừa vi phạm

Mới đây, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong 2 ngày cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; ghi nhãn hàng hóa và trách nhiệm của chủ cơ sở trong quá trình hoạt động.

Đây là những nội dung thiết thực, giúp các cơ sở nhận diện nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đồng thời cập nhật quy định mới để chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Đối với những cơ sở quy mô nhỏ, hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực thực phẩm, việc được hướng dẫn cụ thể giúp hạn chế sai sót trong quá trình hoạt động.

Bà Võ Thị Chi, đại diện một công ty bia tại đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu cho biết, qua tập huấn, đơn vị hiểu rõ hơn yêu cầu về hồ sơ, thủ tục liên quan an toàn thực phẩm, nhất là các quy định cần lưu ý khi thực hiện ghi nhãn sản phẩm.

Những hướng dẫn này giúp doanh nghiệp rà soát lại quy trình, chủ động bổ sung hồ sơ còn thiếu và bảo đảm thông tin trên nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Tiến (phường Hòa Cường) cho biết, mỗi ngày cơ sở cung cấp bánh mì cho lượng lớn người tiêu dùng nên luôn chú trọng tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Tham gia qua tập huấn giúp cơ sở cập nhật kiến thức, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao trách nhiệm trong kinh doanh.

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố kiểm tra nhãn mác, thông tin sản phẩm tại cơ sở sản xuất cà phê. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố, qua thanh tra, kiểm tra, các vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn tập trung ở một số nhóm hành vi như: kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định; kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng hoặc bảo quản không đúng yêu cầu.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, những thiếu sót thường gặp liên quan đến điều kiện vệ sinh, trang thiết bị, dụng cụ; chưa phân biệt riêng khu vực chế biến thực phẩm sống và chín; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu chưa chặt chẽ; thực hiện chưa đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Từ năm 2024 đến nay, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố đã thanh tra, kiểm tra 57.141 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 526 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 3,7 tỷ đồng (chiếm khoảng 0,92%).

Ông Tuấn cho biết thêm, việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm hiện được thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) và các quy định pháp luật có liên quan.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, cơ sở có thể bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động, buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cán bộ Chi cục An toàn thực phẩm thành phố kiểm tra giấy tờ pháp lý của cơ sở kinh doanh thực phẩm. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tăng cường kiểm soát thực phẩm dịp cuối năm

Cùng với công tác tập huấn, tuyên truyền, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm.

Đặc biệt, vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, thị trường xuất hiện nhiều hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc sử dụng phụ gia không đúng quy định.

Đáng nói, một số cơ sở có thể lợi dụng sức mua lớn để đưa thực phẩm không bảo đảm chất lượng ra thị trường. Các sản phẩm như giò, chả, mứt, bánh kẹo, hạt dưa và thực phẩm chế biến sẵn cần được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, chất bảo quản và phẩm màu.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh thực phẩm qua mạng xã hội, các sản phẩm gắn mác "nhà làm" cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát gắt gao.

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra có trọng điểm, tập trung cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối, chợ truyền thống.

Bên cạnh công tác kiểm tra, ngành chức năng tăng cường giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm đối với những nhóm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật, tồn dư hóa chất. Những sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc sẽ được kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, để công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đạt hiệu quả lâu dài, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật; tuyệt đối không sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép.

Đối với người tiêu dùng, cần lựa chọn thực phẩm tại những cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, ngày sản xuất. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.