Nhóm thanh niên ném gạch đá, đánh người đi đường ở Hà Nội và cái kết

Trước đó, tối 11/10/2026, tại khu vực Cầu Bã, xã Vật Lại, TP Hà Nội, một nhóm thanh niên xảy ra xô xát với nhóm khác. Trong lúc mâu thuẫn, các đối tượng có hành vi ném chai bia, đuổi đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, sau khi trở về khu vực nhà văn hóa thôn Yên Kỳ, các đối tượng tiếp tục có hành vi manh động. Nhóm này ném gạch đá và lao vào hành hung anh N.V.H (sinh năm 2007, trú tại xã Bất Bạt) khi anh đang chở bạn đi qua khu vực trên.

Hậu quả, anh H. bị thương và phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vật Lại đã khẩn trương tiến hành xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc. Quá trình điều tra được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị chức năng, qua đó xử lý những người có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 23 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ hành vi tụ tập, đánh nhau và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Đặc biệt, thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết kiềm chế cảm xúc và lựa chọn cách ứng xử văn minh, tránh để những phút nóng giận dẫn đến hậu quả đáng tiếc.