Đồng Nai: Khởi tố 16 đối tượng mang hung khí gây rối, đập phá xe máy

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 1h30 ngày 1/7/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa H.T.Đ (sinh năm 2009, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, hiện ở khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc) và V.V.H (sinh năm 2009, trú tại khu phố 1, phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai).

V.V.H đã rủ rê, lôi kéo khoảng 20 thanh thiếu niên ở các phường Long Khánh, Hàng Gòn, Xuân Lập, Xuân Định, Xuân Bắc và Cẩm Mỹ chuẩn bị nhiều hung khí như dao rựa, dao tự chế, kiếm Nhật, tuýp sắt hàn lưỡi dao, ná cao su rồi điều khiển xe mô tô đi tìm nhóm của H.T.Đ để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này chạy xe dàn hàng ngang, nẹt pô, la hét và giơ hung khí thị uy. Khi đến đoạn Quốc lộ 1 thuộc khu phố Việt Kiều, phường Xuân Lộc, nhóm phát hiện N.K (sinh năm 2010) điều khiển xe mô tô chở N.T.K (sinh năm 2008) và G.B nên tổ chức truy đuổi, khiến chiếc xe bị ngã. Những người trên xe bỏ lại phương tiện, chạy bộ để thoát thân.

Sau đó, V.V.H cùng N.T.V và P.M.H (cùng sinh năm 2007, trú tại phường Hàng Gòn) sử dụng dao rựa, dao tự chế và tuýp sắt đập phá chiếc xe mô tô. Cả nhóm tiếp tục tập trung tại cầu Thái Thiện trên Quốc lộ 1, khu phố Suối Cát, phường Xuân Lộc, đeo mặt nạ, cầm hung khí chạy quanh cầu, la hét, chửi bới và quay video đăng lên TikTok nhằm khiêu khích đối phương.

Ngày 23/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai quyết định khởi tố 16 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 6 bị can bị bắt tạm giam, 9 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị can còn lại đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.