Bắt tạm giam nhóm đối tượng trộm tài sản gần 900 triệu đồng

Trong quá trình điều tra xác định: Côn và Lợi là nhân viên của Công ty TNHH Công Đạt. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Côn đã bàn bạc với Lợi để trộm cắp tài sản trong kho chữa vật tư của Công ty, tại khu vực khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, thì Lợi đồng ý.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Điền Côn. Ảnh: Tiến Tầm

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 5 đến tháng 11/2025, Côn cùng Lợi và Trường đã nhiều lần lấy trộm với số lượng lớn giàn giáo, máy móc, thiết bị phục vụ công trình trong kho, tổng trị giá trên 880 triệu đồng. Số tài sản trộm được, Côn, Lợi giao cho Trường chở đi bán phế liệu cho nhiều người lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Trường. Ảnh: Tiến Tầm

Nhân viên Công ty phát hiện sự việc nên trình báo Cơ quan Công an.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Côn, Lợi và Trường.