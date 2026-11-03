Mâu thuẫn trong lúc nhậu, em trai dùng dao đâm anh ruột tử vong

Chiều 3/11, lãnh đạo phường An Cựu (TP Huế) cho biết, Công an phường đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Huế điều tra làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/11, ông Đ.T.D. (SN 1967) và em ruột là ông Đ.Q.T. (SN 1973, cùng trú phường An Cựu) đang ngồi nhậu tại tầng 2 ngôi nhà thì xảy ra mâu thuẫn.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho người anh. Ảnh: Lê Bằng

Khi ông D. xuống tầng 1 lấy đá lạnh, ông T. đi theo rồi vào nhà bếp lấy một con dao. Lúc này, ông T. đã đâm vào ông D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận thông tin, Công an phường An Cựu có mặt tại hiện trường khống chế nghi phạm T., bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố cùng VKSND khu vực 1 - Huế phối hợp xử lý.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và thu giữ hung khí gây án.

Hiện đối tượng T. đã được đưa về trụ sở Công an TP Huế để điều tra, làm rõ vụ án.