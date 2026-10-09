Khơi sức dân, dựng việc chung

Khi việc chung bắt đầu từ sức dân

Đêm xuống, con đường qua Trung Môn 52 không còn khoảng tối nối dài giữa những khu dân cư. Ánh sáng từ những tấm pin năng lượng mặt trời trải xuống mặt đường, qua những ngôi nhà, khoảng sân và những lối rẽ đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Ủy ban MTTQ phường Minh Xuân khánh thành công trình điện năng lượng mặt trời tại tổ dân phố Trung Môn 52.

Anh Phạm Văn Lạc, một hộ làm nông nghiệp, thường xuyên đi sớm, về muộn. Vì thế, khi tổ dân phố bàn việc làm tuyến đường điện, gia đình anh không chỉ đồng tình mà còn góp kinh phí cùng bà con để công trình sớm hoàn thiện. Với anh, đó vừa là nhu cầu thiết thực của gia đình, vừa là việc chung của cả khu dân cư. Anh Lạc chia sẻ: “Gia đình tôi làm ruộng nên thường xuyên phải đi sớm, về muộn. Có hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Đường sáng, bà con cũng yên tâm hơn khi đi lại vào buổi tối”.

Ánh sáng trên con đường còn gợi một niềm vui khác cho ông Ma Đức Kỉn, người đã ngoài 70 tuổi, ông đã chứng kiến nhiều đổi thay của khu dân cư, nhưng chưa khi nào thấy cả tuyến đường trong tổ dân phố sáng lên mỗi tối như bây giờ. Ông nói “Đường sáng, bà con đi lại thuận tiện, tối đến có thể gặp nhau trò chuyện, tập thể dục. Điều vui nhất là công trình này có phần đóng góp của chính người dân. Ai cũng thấy mình có trách nhiệm giữ gìn”.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trung Môn 52 nhớ lại những ngày đầu vận động làm công trình: “Ban Công tác Mặt trận không vận động theo cách áp đặt mức đóng góp, mà trước hết đưa nhu cầu của khu dân cư ra để bà con cùng bàn, cùng thống nhất cách làm. Khi người dân thấy đây là việc thiết thực với chính gia đình mình, các hộ đều đồng tình, tự nguyện đóng góp và cùng tham gia hoàn thiện công trình”.

Ủy ban MTTQ phường Minh Xuân phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố thống nhất thực hiện tuyến đường điện năng lượng mặt trời. Điều đáng nói, trong quá trình triển khai, người dân trực tiếp tham gia, đóng góp và cùng theo dõi từng phần việc. Sau 3 tháng, 40 bóng đèn năng lượng mặt trời hoàn thành, với tổng kinh phí hơn 108 triệu đồng; trong đó, Ủy ban MTTQ phường Minh Xuân vận động hỗ trợ 51,5 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 57 triệu đồng.

Chung tay vì cộng đồng

Bằng sự chung tay trong những việc cụ thể, tinh thần ấy đang tiếp tục được lan tỏa ở nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Minh Xuân. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Minh Xuân: “Người dân tham gia ngay từ đầu, cùng bàn bạc, đóng góp và thụ hưởng thành quả là yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng thuận ở cơ sở. Từ đó, MTTQ phường có thêm điều kiện huy động nguồn lực, triển khai những phần việc thiết thực, chăm lo đời sống và xây dựng cộng đồng gắn kết”. Đến ngày 20-9, Quỹ “Vì người nghèo” của phường tiếp nhận hơn 357 triệu đồng; Đồng thời, MTTQ phường cũng đang được thể hiện bằng nhiều phần việc khác trên địa bàn phường, từ đầu năm, MTTQ phường phối hợp trao 40 bộ máy tính để bàn cho 3 trường học, tổng trị giá 591,04 triệu đồng; hỗ trợ 127 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 63,5 triệu đồng; hỗ trợ 5 sinh viên nhập học đại học 10 triệu đồng...”.

Từ những phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, mỗi tổ dân phố lại có cách làm riêng để huy động sức dân, chăm lo đời sống cộng đồng. Điển hình như, tổ dân phố Trung Môn 46 đã triển khai mô hình điểm an sinh xã hội “Trao sinh kế - tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững” với 10 hộ tham gia.

Còn tại tổ dân phố Phan Thiết 10, sức dân được khơi dậy từ những việc chung gắn với đời sống hằng ngày. Từ giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh đến tổ chức các hoạt động văn hóa, chăm lo đời sống cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận đều tuyên truyền, vận động để người dân cùng tham gia, cùng đóng góp theo khả năng. Đồng chí Trần Phương Nga, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, chia sẻ: “Ban Công tác Mặt trận thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phần việc chung của tổ dân phố, đồng thời huy động nguồn lực trong nhân dân và xã hội hóa để tổ chức các hoạt động cộng đồng. Trong đó có mô hình đèn Trung thu tham gia Lễ hội Thành Tuyên năm 2026; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi.... Khi người dân cùng tham gia, mỗi hoạt động không chỉ có thêm nguồn lực mà còn tạo được sự gắn kết trong khu dân cư”.

Ở đó, vai trò của MTTQ phường Minh Xuân không chỉ là vận động, mà còn là lắng nghe, kết nối và khơi dậy nguồn lực trong nhân dân. Khi những điều ấy được thực hiện từ cơ sở, từng việc làm cụ thể sẽ trở thành một phần của diện mạo mới trong mỗi khu dân cư.