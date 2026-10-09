Phường Hải Châu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026

Đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham dự hội nghị, các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và các rà soát viên được phổ biến những điểm mới theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027 - 2030; quy trình, phương pháp rà soát.

Cụ thể, lực lượng rà soát được tập huấn cách thu thập thông tin, đánh giá thu nhập và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ gia đình; đồng thời trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc liên quan.

Theo chỉ tiêu giai đoạn 2027 - 2030, phường Hải Châu được giao phát sinh không quá 83 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh, việc rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống người dân, không chạy theo chỉ tiêu, không bỏ sót những hộ thực sự khó khăn.

Các tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và lực lượng rà soát phải trực tiếp xác minh tại địa bàn; bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chí, thực trạng một cách công khai, dân chủ, khách quan và minh bạch.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện công nhận nhưng có hoàn cảnh khó khăn, địa phương tiếp tục theo dõi, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp. Kết quả rà soát là cơ sở để triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2027 - 2030.