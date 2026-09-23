Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Minh Thành giữ thêm chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua nội dung kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giới thiệu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được tổ chức nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của MTTQ tỉnh được duy trì.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã thống nhất cử đồng chí Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng hoa cho nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.