Xuyên đêm tìm bé gái 2 tuổi đi lạc, phát hiện cháu bên bờ suối cách nhà 1,5km

Sáng 23/9, theo báo Lao Động, đại diện Công an xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy bé gái đi lạc sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Trước đó, chiều tối 22/9, gia đình phát hiện cháu L.A. (sinh năm 2023, trú tại xóm Nà Pheo, thôn Bản Lòa, xã Cao Lộc) không có ở nhà. Người thân cho biết cháu tự ra đường chơi nhưng sau đó không trở về. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo công an.

Cháu bé được tìm thấy bên dòng suối trong đêm với tình trạng sức khỏe tốt. Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau đó, Công an xã Cao Lộc phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Thanh Lòa, lực lượng quân sự, đoàn viên thanh niên và người dân chia thành nhiều nhóm tìm kiếm. Các lực lượng rà soát khu vực quanh nhà, dọc các tuyến đường liên thôn, đồi và khe suối.

Công tác tìm kiếm kéo dài xuyên đêm trong điều kiện trời tối, địa hình phức tạp. Đến hơn 1h ngày 23/9, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé bên bờ suối, cách nhà khoảng 1,5 km.

Theo lãnh đạo Công an xã Cao Lộc, khi đứng bên bờ suối và nhìn thấy ánh đèn của lực lượng tìm kiếm, cháu bé đã lao về phía ánh sáng rồi đi xuống dòng suối. Do đoạn suối nhỏ và nước nông, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu ra khỏi khu vực an toàn.

Sau khi được đưa về, cháu bé được kiểm tra sức khỏe và xác định hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, cháu được bàn giao về với gia đình.