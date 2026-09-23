UBND phường Giảng Võ có thêm 2 phòng chuyên môn

Ngày 23-9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giảng Võ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị chuyên đề thông qua Đề án thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Thường trực Đảng ủy phường Giảng Võ chủ trì hội nghị. Ảnh: TT

Báo cáo dự thảo đề án tại hội nghị, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Giảng Võ Vũ Thị Thêu cho biết, theo Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã không quá 5 cơ quan; tại Kết luận số 620-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương đối với việc tổ chức phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo 2 mô hình (5 phòng và 4 phòng).

UBND phường Giảng Võ hiện có 3 cơ quan chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường Giảng Võ cơ bản ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian qua.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Giảng Võ Vũ Thị Thêu báo cáo đề án tại hội nghị. Ảnh: TT

Từ khung quy định và thực tiễn nêu trên, số lượng phòng chuyên môn hiện tại của UBND phường Giảng Võ đang thấp hơn so với mức tối đa cho phép. Do đó, việc xây dựng Đề án thành lập và tổ chức lại các phòng chuyên môn là yêu cầu khách quan, cấp thiết; tạo cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương sắp xếp bộ máy tinh gọn, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, đề án dự kiến phương án thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn từ 3 phòng thành 5 phòng thuộc UBND phường, gồm: Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa – Xã hội. Về phương án nhân sự sau sắp xếp không làm tăng tổng số biên chế phường được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giảng Võ tiến hành biểu quyết thông qua đề án. Ảnh: TT

Việc tăng các phòng chuyên môn từ 3 lên 5 phòng giúp phân định rõ ràng, cụ thể chức năng quản lý nhà nước theo từng ngành, lĩnh vực; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tập trung chuyên sâu vào nhiệm vụ được giao, qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả xử lý công việc.

Đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng một đơn vị phải đảm nhiệm quá nhiều lĩnh vực như hiện nay (Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách 4 lĩnh vực; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phụ trách 5 lĩnh vực); đồng thời giảm áp lực cho các đơn vị trong việc giải quyết đồng thời nhiều mảng công việc phức tạp, như: Trật tự đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và bảo đảm an sinh xã hội…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa phát biểu khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND phường Giảng Võ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TT

* Cùng ngày, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND phường Giảng Võ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, gồm: Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

HĐND phường Giảng Võ giao UBND phường quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn trực thuộc theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; quyết định thời điểm các phòng chính thức hoạt động, bảo đảm đồng bộ, liên tục, không làm gián đoạn hoạt động quản lý Nhà nước và việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Đại biểu HĐND phường Giảng Võ biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: TT

UBND phường xây dựng vị trí việc làm, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm của UBND phường theo quy định; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo quy định của Chính phủ và quy định của thành phố trong quá trình tổ chức lại; thực hiện bố trí, điều chuyển nhân sự về các phòng theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới.

HĐND phường Giảng Võ giao UBND phường thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và làm con dấu mới theo quy định và hướng dẫn của các cấp, các ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả.