Phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín đối với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội và giữ vững ổn định tại cơ sở.

Trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, bà Bùi Thị Minh đề nghị các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào, nhân dân đồng thuận, hưởng ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ chức sắc, chức việc và người có uy tín cần tiếp tục phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo và truyền thống văn hóa các dân tộc; vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh.

Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất đoàn kết; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín, lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng; qua đó tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trao quà, vinh danh các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu năm 2026.

Phú Thọ hiện có hơn 2.140 người có uy tín; 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận hoạt động hợp pháp gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành với tổng số gần 444.310 người có đạo trên địa bàn 148 xã, phường. Trong đó, có 83 người có uy tín và 43 chức sắc, người có đạo tham gia HĐND các cấp cùng hàng nghìn cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Qua thực tiễn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025 - 2026, vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được phát huy rõ nét. Đội ngũ này không chỉ gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào cùng thực hiện; tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã trở thành những tấm gương có sức lan tỏa, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Để phát huy vai trò này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào. Thông qua đội ngũ chức sắc, chức việc và người có uy tín, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kiến nghị của đồng bào được nắm bắt, phản ánh kịp thời; nhiều vấn đề phát sinh được phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, hơn 300 chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 được biểu dương, tôn vinh. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp cụ thể của các cá nhân tiêu biểu; đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc và người có uy tín trong tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Phú Thọ phát triển ổn định, bền vững.