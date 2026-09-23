Truyền thông quốc tế đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiến triển đàm phán thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Một trong những nội dung đáng chú ý hàng đầu được hãng Reuters đưa tin là cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tại New York. Theo Reuters, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Việt Nam tham dự kỳ họp ĐHĐ LHQ và các hoạt động liên quan tại New York.

Tin tức trên trang Reuters về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer. Ảnh chụp màn hình.

Reuters ngày 22/9 dẫn thông tin từ Chính phủ Việt Nam cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những diễn biến tích cực và thỏa thuận có thể được ký kết trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ tiếp cận toàn diện đối với những vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó có các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Điều 301 của Hoa Kỳ. Reuters cho biết lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh một thỏa thuận thương mại sẽ tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Theo Reuters, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết Việt Nam đã thực hiện các bước nhằm tăng cường hợp tác và gia tăng nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ, qua đó góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer được dẫn lời cho rằng hai bên đã có những nỗ lực đáng kể và đạt tiến triển thực chất, đưa đàm phán tiến gần tới kết quả cuối cùng.

Bloomberg TV đăng tải bài phỏng vấn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cùng chủ đề, Bloomberg đăng tải ngày 22/9 bài viết về cuộc phỏng vấn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ, trong đó nhà lãnh đạo Việt Nam cho biết hai nước đang “rất gần” một thỏa thuận thương mại. Hãng thông tấn này cho biết cuộc phỏng vấn được thực hiện với Bloomberg TV tại New York.

Theo nội dung Bloomberg đăng tải và được nhiều hãng tin khác dẫn lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam mong muốn đẩy nhanh đàm phán hướng tới một thỏa thuận về mức thuế đối ứng cân bằng và công bằng giữa hai nước cũng như đề cập nhu cầu Việt Nam gia tăng nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, trong đó có máy bay, nhằm góp phần thu hẹp chênh lệch thương mại.

Thông điệp của Việt Nam tại ĐHĐ LHQ

Bên cạnh vấn đề quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, hãng Anadolu dành bài viết ngày 23/9 cho những nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ĐHĐ LHQ.

Theo Anadolu, trong phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ.

Anadolu dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Trong mọi cuộc xung đột, dân thường phải được bảo vệ, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và việc tiếp cận nhân đạo phải được bảo đảm”.

Cũng theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp cấm vận và trừng phạt đơn phương cũng như lệnh phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đề nghị đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Hoa Kỳ.

Trong phát biểu được Anadolu đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời đề cập yêu cầu cải tổ LHQ nhằm đáp ứng những thay đổi của tình hình thế giới, trên cơ sở tôn trọng và củng cố các nguyên tắc của Hiến chương LHQ. Những nội dung được đề cập bao gồm cải tổ ĐHĐ, Hội đồng Bảo an và Ban Thư ký nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tờ báo cũng nêu bốn ưu tiên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập, gồm khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; thúc đẩy phát triển công bằng, bao trùm và bền vững; quản trị công nghệ để tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ con người; và tăng cường chủ nghĩa đa phương cùng vai trò thiết yếu của LHQ.

Bên cạnh đó, nhiều hãng tin cũng dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên các nền tảng số, mạng xã hội của mình.

Các hoạt động song phương và hợp tác bên lề kỳ họp

Các hoạt động tiếp xúc song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York cũng được truyền thông quốc tế đưa tin.

Anadolu hôm 21/9 đăng bài viết về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ ở New York, bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ khóa 81. Theo hãng thông tấn này, hai nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế.

Anadolu cho biết Tổng thống Erdogan hoan nghênh phản hồi tích cực của Việt Nam đối với đề xuất nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. Theo thông tin được hãng dẫn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang thúc đẩy mở rộng hợp tác với Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư, thương mại và công nghiệp quốc phòng.

Tổng thống Erdogan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và cùng nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ông đồng thời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu COP31 tại Antalya, dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Anadolu đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Cùng với các hoạt động đối ngoại, quan hệ Việt Nam - LHQ cũng là một nội dung đáng chú ý trong chương trình hoạt động tại New York. Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) ngày 23/9 thông báo Việt Nam và LHQ đã tổ chức lễ bàn giao các Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 của UNDP, Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF). Sự kiện diễn ra trong Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ tại New York, tại chương trình “Rising Together: Viet Nam-UN Partnership for Sustainable Development”, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì.

Theo UNDP, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp nhận các Văn kiện Chương trình quốc gia từ lãnh đạo UNDP, UNFPA và UNICEF; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang bàn giao văn bản sửa đổi Thỏa thuận năm 2012 liên quan đến việc cải tạo và sử dụng Nhà Xanh Một LHQ tại Hà Nội.

UNDP cho biết các văn kiện chương trình quốc gia sẽ định hướng hoạt động của các cơ quan LHQ phối hợp với chính phủ và các đối tác trong 5 năm tới, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam và đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững. Việt Nam cũng tiếp tục cung cấp miễn phí địa điểm Nhà Xanh Một LHQ tại Hà Nội, nâng tổng thời gian cung cấp lên 20 năm.