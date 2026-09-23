Chia sẻ kinh nghiệm vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số y tế Công an nhân dân

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội; Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị chức năng, đại diện Bệnh xá Công an tỉnh Hưng Yên cùng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của hai đơn vị.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển y tế trong lực lượng Công an

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội không ngừng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động khám, chữa bệnh, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc và giới thiệu về Bệnh viện

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền cũng đã giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội từ năm 1982 đến nay. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và chất lượng nguồn nhân lực.

Đến năm 2026, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh theo mô hình bệnh viện hạng III với 8 khoa, phòng chức năng. Hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn Đề án nâng cấp Bệnh xá Công an tỉnh Hưng Yên thành Bệnh viện sớm được xem xét, phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe trong lực lượng Công an nhân dân.

Phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe CBCS và nhân dân

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, công tác y tế Công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, góp phần bảo đảm lực lượng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh - Phó Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Hưng Yên đã trao đổi về hoạt động của Bệnh xá Công an tỉnh, quá trình hình thành và phát triển, những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh. Hiện nay, Bệnh xá cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng thuận lợi để nghiên cứu, đề xuất nâng cấp lên mô hình bệnh viện.

Buổi làm việc, trao đổi với Bệnh viện Công an Thành phố của Đoàn công tác lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là mô hình tổ chức, công tác quản lý, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội để hoàn thiện Đề án của Công an tỉnh về nâng cấp Bệnh xá để trình lãnh đạo Bộ Công an xem xét, phê duyệt.

Đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng y tế Công an nhân dân

Ngay sau phần trao đổi chung, đại diện hai đơn vị đã tham luận, thảo luận chuyên sâu về tổ chức bộ máy, công tác chuyên môn, tài chính, hậu cần, xây dựng cơ sở vật chất, cơ chế vận hành và các tiêu chí đánh giá bệnh viện Công an cấp tỉnh.

Nhiều nội dung thực tiễn được chia sẻ thẳng thắn như vấn đề nguồn nhân lực y tế, quy mô giường bệnh, thành lập các khoa, phòng chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định và các điều kiện phục vụ phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác Công an tỉnh Hưng Yên đã tham quan cơ sở vật chất, các khoa, phòng của Bệnh viện CATP

Đáng chú ý, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế Công an nhân dân. Hiện nay, đơn vị đang thử nghiệm nhiều giải pháp công nghệ, bước đầu đạt kết quả tích cực, dữ liệu được kết nối, liên thông trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người bệnh.

Kết thúc buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định, những nội dung trao đổi giữa hai đơn vị không chỉ phục vụ việc hoàn thiện Đề án nâng cấp Bệnh xá Công an tỉnh Hưng Yên mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở y tế trong lực lượng Công an nhân dân.

Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bệnh xá Công an tỉnh Hưng Yên trong quá trình triển khai đề án, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Đoàn công tác Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp chu đáo của Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bệnh viện cùng các đơn vị chức năng. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại buổi làm việc sẽ là cơ sở quan trọng để Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện Đề án, hướng tới mục tiêu xây dựng Bệnh viện Công an tỉnh hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe lực lượng và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.