Vĩnh Điều huy động lực lượng thu hoạch lúa bị ngập

Theo thống kê, xã Vĩnh Điều còn khoảng 3.500ha lúa hè thu chưa thu hoạch. Sau đợt mưa diện rộng vừa qua, khoảng 500ha lúa bị ảnh hưởng.

Riêng tại ấp T4, khoảng 6ha lúa hè thu nằm ngoài đê bao bị ngập. Do thiếu nhân lực thu hoạch, diện tích này có nguy cơ thiệt hại cao nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, mực nước dâng.

Trước tình hình trên, UBND xã Vĩnh Điều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ban Nhân dân ấp T4 khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Địa phương đồng thời chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các ấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân theo dõi diễn biến mực nước; chủ động gia cố bờ bao, tiêu thoát nước và tranh thủ thu hoạch lúa khi thời tiết thuận lợi.

Các lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Bí thư Chi bộ ấp T4 (Vĩnh Điều) Đặng Vũ Đắc trực tiếp hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Lúa được tập kết sau khi thu hoạch.