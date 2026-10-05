Khi nông dân thi đấu thể thao

Thi đấu xuất sắc tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng, 2 đội kéo co nam - nữ Ka Ming chủ yếu là các nông dân trồng cà phê tại Di Linh

Từ vườn cà phê đến sân đấu cấp tỉnh

36 tuổi, rắn chắc, Ka Rim là Đội trưởng Đội kéo co nữ thôn Ka Ming, xã Di Linh. Đây là lần thứ 2 chị được địa phương cử tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) cấp tỉnh. Với Ka Rim, mỗi lần tham dự là một niềm vui, một lần thử sức và cũng là trải nghiệm đáng nhớ. “4 năm trước, đội nữ thôn Ka Ming chúng tôi cũng đại diện cho huyện Di Linh (cũ) thi đấu môn kéo co tại Đại hội TDTT toàn tỉnh Lâm Đồng cũ và giành huy chương (HC) đồng”, Ka Rim cho biết.

Năm nay, đội nữ thôn Ka Ming tiếp tục đại diện Cụm 4 tranh tài môn kéo co nữ tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - 2026. Trước giờ thi đấu, Ka Rim tươi cười, tự tin: “Hy vọng lần này chúng tôi sẽ đổi màu tấm HC”.

Là mẹ của 2 con, Ka Rim cùng chồng gắn bó với nghề trồng cà phê như nhiều hộ dân K’ho bản địa ở Di Linh. Gia đình chị có 1,5 ha cà phê, canh tác nhiều năm nay và đây là nguồn thu nhập chính. Dù bận rộn quanh năm với việc làm cỏ, tỉa cây, bón phân, thu hoạch cà phê, khi địa phương cần, Ka Rim vẫn thu xếp công việc để tham gia đội kéo co nữ. Là đội trưởng, chị lựa chọn các thành viên trong thôn và tranh thủ những buổi chiều để cùng tập luyện, chuẩn bị thi đấu.

Điều thú vị là không phải thành viên nào trong đội cũng có vóc dáng “nặng ký” như Ka Rim. Chị Ka Hói, 34 tuổi, không nặng ký nhưng có sức khỏe tốt và thi đấu rất dẻo dai. Theo Ka Rim, việc lựa chọn thành viên được tính toán kỹ, bởi tổng trọng lượng của các vận động viên phải nằm trong giới hạn quy định của nội dung thi đấu.

Trên hành trình đổi màu HC, Đội nữ kéo co thôn Ka Ming gần như không gặp đối thủ ngang sức. Đội lần lượt vượt qua Cụm 7, rồi đánh bại Cụm 13 chỉ sau 2 hiệp đấu. Ở trận chung kết, các cô gái Ka Ming tiếp tục vượt qua đội Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng - đối thủ từng thi đấu rất kiên cường ở những vòng trước để xuất sắc giành HCV.

Đội kéo co nữ thôn Ka Ming, xã Di Linh trong một trận đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần 1-2026.

Thế mạnh từ những môn tập thể

Cụm 4 có 7 xã gồm Di Linh, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Hiệp, trong đó xã Di Linh làm Cụm trưởng. Đây là các xã thuộc huyện Di Linh trước đây với phong trào thể thao nổi bật trong các môn bóng đá, bóng chuyền, kéo co... “Thế mạnh của chúng tôi là các môn tập thể, với sự đoàn kết và tinh thần đồng đội cao của các vận động viên (VĐV). Tại Đại hội TDTT cấp tỉnh năm nay, địa phương cố gắng tập trung mạnh vào các môn tập thể này”, ông Phan Quốc Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thuận, đại diện Cụm 4 cho biết.

Tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - 2026, Cụm 4 cử 165 VĐV tranh tài ở 16 môn, giành 38 HC, gồm 10 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ 10/47 đoàn. Đáng chú ý, Cụm 4 giành HCV bóng chuyền nam, kéo co nữ và kéo co nam nữ phối hợp; HCB kéo co nam với các VĐV là nông dân thôn Ka Ming và HCB bóng đá nam 11 người.

Theo Đội trưởng đội kéo co nữ Ka Rim, bí quyết để đội giành chiến thắng là sự đoàn kết và tinh thần thi đấu. “Quan trọng là sự đoàn kết và tinh thần thể thao của mọi người trong đội. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ sự chỉ đạo của huấn luyện viên trong từng trận đấu nên đã vượt qua được những đối thủ mạnh. Hy vọng cả đội nam và nữ kéo co thôn Ka Ming, những người vốn gắn bó với nghề cà phê, sẽ còn có dịp gặp lại các đội trong tỉnh tại những giải đấu sắp tới”, chị Ka Rim tươi cười chia sẻ.