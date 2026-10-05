Hà Lan hạ Serbia bằng những điểm tựa vàng

Van Dijk có trận đấu thứ 100 cùng ĐTQG Hà Lan. Ảnh: EPA.

1. Cột mốc bách trận của thủ lĩnh Virgil van Dijk

Đêm Eindhoven chứng kiến thời khắc lịch sử khi Virgil van Dijk có trận đấu thứ 100 trong màu áo "Oranje", trở thành cầu thủ thứ 11 chạm đến cột mốc vĩ đại này của bóng đá xứ sở hoa tulip. Trên cương vị thủ lĩnh, trung vệ thuộc biên chế Liverpool không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn phô diễn đẳng cấp chuyên môn thượng thừa.

Thống kê chỉ ra Van Dijk đã có tới 9 pha giải nguy thành công, đồng thời có tới 4 lần lên tham gia không chiến đe dọa khung thành đối phương. Sự điềm tĩnh và khả năng chỉ huy phòng ngự của anh ở những phút bù giờ nghẹt thở chính là điểm tựa sống còn giúp hàng thủ Hà Lan đứng vững trước sức ép dữ dội từ các tiền đạo cao lớn bên phía Serbia.

2. Sự đa năng và khoảnh khắc xuất thần của Teun Koopmeiners

Được bố trí chơi thấp hơn thường lệ ở hệ thống phòng ngự, Teun Koopmeiners cho thấy sự thích ứng chiến thuật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của ngôi sao thuộc biên chế Juventus lại đến từ cái chân trái ma thuật trên chấm đá phạt hàng rào.

Từ một góc sút rất hẹp ở phút 31 - nơi xác suất thành bàn (xG) chỉ vỏn vẹn 0.04 - Koopmeiners đã vẽ nên một quỹ đạo bóng hiểm hóc xuyên qua rừng chân, đánh bại hoàn toàn sải tay của thủ thành Vanja Milinkovic-Savic. Bàn mở tỷ số bất ngờ này không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho các đồng đội mà còn khẳng định giá trị của những tình huống cố định trong bối cảnh các phương án tấn công mở gặp bế tắc.

Zirkzee tạo đột biến sau khi vào sân. Ảnh: EPA.

3. Nước cờ thay người sắc bén từ băng ghế chỉ đạo

Nếu hiệp một là thế trận có phần giằng co khi Serbia tìm được bàn gỡ hòa chớp nhoáng, thì hiệp hai lại là sàn diễn cho khả năng đọc trận đấu tài tình của HLV Xavi. Quyết định rút Mexx Meerdink để tung Joshua Zirkzee vào sân ngay đầu hiệp hai lập tức giúp lối chơi tấn công của Hà Lan có thêm một cầu nối chất lượng.

Chưa dừng lại ở đó, bước ngoặt trận đấu tiếp tục được tạo ra bởi quyết định thay ba cầu thủ ở phút 58, nổi bật là việc đưa Ruben van Bommel vào sân. Chính Van Bommel với pha rướn người đầy nỗ lực ở đáy biên đã cứu lại đường căng ngang của Denzel Dumfries, dọn cỗ để Zirkzee đệm bóng tung lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan.

4. Bản năng săn bàn lạnh lùng của Joshua Zirkzee

Không cần quá nhiều pha chạm bóng rườm rà, Joshua Zirkzee đã chứng minh phẩm chất của một "sát thủ" vòng cấm. Dù chỉ có duy nhất một cú dứt điểm trúng đích trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền đạo của Manchester United đã biến nó thành bàn thắng định đoạt trận đấu.

Pha chọn vị trí thông minh đón điểm rơi ở cự ly chưa đầy 6 mét thể hiện thính giác săn bàn nhạy bén của Zirkzee. Trong một thế trận mà Serbia lùi sâu đội hình hòng kiếm một điểm, sự lạnh lùng của chân sút sinh năm 2001 chính là chiếc chìa khóa vạn năng mở toang cánh cửa dẫn tới chiến thắng cho đội bóng áo cam.

5. Khí chất thép khi vượt qua nghịch cảnh 10 người

Chấn thương bất ngờ của Micky van de Ven ở phút 90 - thời điểm đội chủ nhà đã cạn quyền thay người - đã đẩy Hà Lan vào tình cảnh phải chống đỡ với 10 người trên sân.

Đối mặt với những quả nhồi bóng bổng liên tiếp và cú sút sấm sét từ cự ly 30 mét của Nemanja Gudelj, sự xuất sắc của thủ thành Bart Verbruggen cùng sự lăn xả của Quinten Timber đã hóa giải mọi hiểm nguy.

Đứng vững qua sóng gió, Hà Lan không chỉ nối dài mạch 8 trận bất bại tại Nations League mà còn chính thức giật lấy ngôi đầu bảng A2 từ tay Hy Lạp.